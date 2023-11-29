Невнимательный и гиперактивный. Что надо знать родителям о типах СДВГ?

Ребенок-ураган, энерджайзер – гиперактивных детей называют по-разному. До сих пор не утихают споры, что это такое – болезнь или обычная распущенность, и почему такие дети изводят всех окружающих своим шумным и активным поведением. О том, как усадить такого ребенка за парту, может ли он добиться хороших результатов в школе и где взять силы, когда родительское терпение уже на исходе, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Гиперактивный ребенок – какой он?
Анжелика Сафонова, психолог, логопед:
Это ребенок с нарушением концентрации внимания. Это ребенок, у которого нарушена двигательная сфера, он постоянно ерзает, не может спокойно усидеть. У него трудности с коммуникацией с другими детьми, потому что он может даже беспокоить рядом находящихся людей на самом деле. Чтобы к такому ребенку было должное, внимательное отношение, нужно привлекать не просто педагогов, но и родителей, а также специалистов.
Алеся Лакина:
Мне почему-то кажется, что каждый второй ребенок именно такой, как вы описываете: не может усидеть – особенно начальная школа.
Анжелика Сафонова:
Здесь очень важная ловушка есть, потому что многие родители воспринимают какую-то капризность, лень, это постоянное движение как что-то само собой разумеющееся. На самом деле, чтобы поставить диагноз ребенку, нужно не менее шести месяцев наблюдать эти симптомы у ребенка. Чтобы эти симптомы проявлялись не только в какой-то одной деятельности – например, в школе, но и везде, чтобы они были заметны для всех.
Денис Северов, магистр психологии:
Чтобы вы ни в коем случае не ставили диагноз своему ребенку – мальчику или девочке, давайте разберемся, какие типы есть СДВГ. Первый – это невнимательный, когда ребенок расфокусирован, он не может долгое время удерживать внимание на чем-то. Второй – это гиперактивный, когда ребенок постоянно двигается, переключает фокус внимания с одного на другое, активный. Вам просто не хватает времени и сил следить за ним. Третий – это комбинированный, когда есть и то, и другое.