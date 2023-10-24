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Непростой язык. Как учат китайскому в белорусских школах?

24 октября 2023 14:04
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Новости Беларуси. Расширение сотрудничества Минской области с Китаем на образовательном уровне. Китайский язык изучают более чем в 18 учебных заведениях. Среди них и средняя школа № 5 в Солигорске. В этом году предмет стал основным, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Непростой язык. Как учат китайскому в белорусских школах?-1

Китайский язык в 5-й школе Солигорска с удовольствием осваивают свыше 200 мальчишек и девчонок. И с каждым годом количество желающих познать культуру и традиции Поднебесной значительно растет. Уроки ведут два преподавателя, один из которых – носитель языка, что очень важно при изучении иностранного.

Непростой язык. Как учат китайскому в белорусских школах?-4

Елена Волкова, заместитель директора по учебной работе средней школы № 5 имени Героя Советского Союза В.И. Козлова:
Для них это еще один дополнительный стимул, когда занятия ведет носитель языка. В любом случае это даже какая-то другая модель поведения. Поэтому они с большим интересом на эти занятия ходят.

Непростой язык. Как учат китайскому в белорусских школах?-7

Чтобы разнообразить уроки китайского, в школе часто проводят мастер-классы, изучают ближе культуру. Например, в прошлом учебном году было проведено четыре таких мероприятия, в которых участвовали и дети, и родители, и педагоги. Учителя стараются сделать урок интересным и увлекательным – так материал лучше усвоится. Ведь главная задача – привить детям любовь к сложному языку и не дать интересу угаснуть.

Подробности в видеоматериале.

# Беларусь-Китай # общество # Дарья Авсюк # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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