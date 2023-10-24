Непростой язык. Как учат китайскому в белорусских школах?

Новости Беларуси. Расширение сотрудничества Минской области с Китаем на образовательном уровне. Китайский язык изучают более чем в 18 учебных заведениях. Среди них и средняя школа № 5 в Солигорске. В этом году предмет стал основным, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Китайский язык в 5-й школе Солигорска с удовольствием осваивают свыше 200 мальчишек и девчонок. И с каждым годом количество желающих познать культуру и традиции Поднебесной значительно растет. Уроки ведут два преподавателя, один из которых – носитель языка, что очень важно при изучении иностранного.

Елена Волкова, заместитель директора по учебной работе средней школы № 5 имени Героя Советского Союза В.И. Козлова:

Для них это еще один дополнительный стимул, когда занятия ведет носитель языка. В любом случае это даже какая-то другая модель поведения. Поэтому они с большим интересом на эти занятия ходят.