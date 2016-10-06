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В школах и детских садах Минска включают отопление

06 октября 2016 05:23
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Новости Беларуси. Тепло придет 6 октября в Минск, правда, под крыши. В столице начнется отопительный сезон для потребителей так называемой первой группы – это

медицинские учреждения, объекты социального обеспечения, школы и детские сады.

Соответствующее решение принято в связи с понижением столбиков термометров за окном.

Напомним, что включение отопления производится по согласованию с теплоснабжающими организациями при наличии паспортов готовности. Последние, по данным Минэнерго, получили все потребители тепла. Таким образом, страна на 100% готова к осенне-зимнему сезону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Отопительный сезон

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