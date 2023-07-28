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Неохота готовить завтрак? Предлагаем рецепт ленивых вареников с лаймовой цедрой

28 июля 2023 11:59
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы с вами приготовим очень изысканные ленивые вареники с лаймовой цедрой.

Неохота готовить завтрак? Предлагаем рецепт ленивых вареников с лаймовой цедрой-1

Нам понадобятся жирный творог, яйцо, лайм, немного муки, йогурт для подачи и сахар. В творог добавляем одно яйцо, одну столовую ложку сахара и пока добавим одну столовую ложку муки. 

Неохота готовить завтрак? Предлагаем рецепт ленивых вареников с лаймовой цедрой-4

Ленивые вареники готовятся очень быстро, поэтому мы уже поставили воду для закипания и натираем цедру лайма. Отправляем цедру лайма к тесту, перемешиваем творог. Консистенция получилась немного жидковатой. Добавим еще ложку муки.

Неохота готовить завтрак? Предлагаем рецепт ленивых вареников с лаймовой цедрой-7

Чтобы сэкономить время и оставить кухню чистой, я придумала новый лайфхак, и мы сделаем вареники двумя ложками. Вареники получаются немного рыхлые, но так мы сэкономили время.

Неохота готовить завтрак? Предлагаем рецепт ленивых вареников с лаймовой цедрой-10

Начать свой день лучше всего со стакана кристально чистой воды. Я предпочитаю минеральные воды «Ждановичская» и «Кристальная» из артезианской скважины. Лучший источник здоровья и неиссякаемой энергии.

Подаем вареники с йогуртом. И можно немножко посыпать сахаром.

Неохота готовить завтрак? Предлагаем рецепт ленивых вареников с лаймовой цедрой-13

Наш завтрак готов. Поверьте, это будут очень ароматные ленивые вареники. 

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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