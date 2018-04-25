Необычный эксперимент: стройпредприятие обещает построить в Беларуси дом за 3 дня

Новости Беларуси. Построить дом за 3 дня. Необычный эксперимент проводит крупное стройпредприятие Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты взялись возвести 2-этажный коттедж всего за 64 часа. Работы начались в полночь и продолжаются в эти минуты. Причем за ходом стройки можно наблюдать онлайн. Таунхаус тоже неординарный. Он станет первым в Беларуси – из бетонных панелей.

Эти два этажа возвели за четырнадцать с половиной часов. Столько к моменту съемки репортажа длилось строительство. Возводят будущий коттедж круглосуточно. В три смены, в каждой из которых 5 человек.

Николай Сенченя, строитель:

Больше половины процент готовности. Когда мы работаем в трехсменном режиме и монтируем 19-этажные панельные дома, то мы работаем еще быстрее, чем здесь. Здесь автокраном работаем, за счёт этого медленнее идет процесс.





Дом та же панелька. Только выполнена из однослойных панелей и с утеплением, которое позволяет применить любой фасад. За три дня, кроме него у коттеджа появится крыша. И даже благоустройство.

Андрей Гермацкий, заместитель главного инженера строительного предприятия:

В этом проекте мы преследуем несколько целей. Показать, что мы можем делать совсем другую продукцию. Вторая цель – опробовать новые технологии, новые материалы, которые до сих пор не применяются у нас на стройках.

За ходом стройки может наблюдать каждый. Видеокамера записывает весь процесс. Онлайн-трансляцию смотрят и в Беларуси, и в Литве. Там сейчас проходит крупная строительная выставка.





Андрей Шалимо, начальник управления строительного предприятия:

Этот коттедж, который сейчас монтируется, проект сделан по заказу литовских подрядчиков. В прямом эфире идет трансляция. В Вильнюсе проходит строительная выставка, там присутствуют наши руководители, которые для литовского рынка осуществляют рекламу этой продукции.

Окончание работ – 16 часов 27 апреля. После того, как дом сдадут, здесь начнут строить еще два по такой же технологии. Они станут шоу-румами. Показывающими, как выглядят первые в стране «коттеджи-панельки».