«Необычный для нас световой образ»: рассказываем, какой будет главная ёлка Беларуси-2019

Огромное количество световых композиций и сложная программа, которая позволит менять ёлке образы каждые несколько минут: в программе «Большой город» мы узнали, какой будет главная ёлка Беларуси.

Алексей Мартынов, главный художник, заместитель директора ГП «Минскреклама»:

Главная ёлка страны, которая размещается на Октябрьской площади: в эти дни там идёт активная работа. Наряжают эту ёлочку, но это пока ещё только внутренний слой. Потому что в этому году ёлочка достаточно сложная в техническом плане. Она будет иметь абсолютно новый, необычный для нас образ. Световой образ – прежде всего.

С предприятием «Мингорсвет» мы работали над этим образом. Когда мы завершим нашу часть работ, приступит «Мингорсвет» и создаст там небывалые световые эффекты.

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