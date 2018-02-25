Необычная история со счастливым финалом: контрабандные вараны получили официальную прописку в Гродненском зоопарке

Новости Беларуси. История, речь о которой пойдет в материале, началась за тысячу километров от Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно такой путь проделали весьма экзотические пассажиры поезда Москва-Калининград. И, возможно, продолжили путешествие, если бы не сотрудники гродненской таможни. Дело в том, что в одном из вагонов специалисты обнаружили двух белогорлых варанов. Без документов и владельца.

Долгое время хищники были гостями Гродненского зоопарка, а теперь стали полноценными его жителями. С официальной пропиской.

Теперь их документы не лапы и хвост, а вполне себе реальный паспорт с гродненской пропиской. Плюс 26, ультрафиолет, греющая лампа – вараны уже обжились в новых апартаментах и с удовольствием показывают всем язык.

А ведь еще недавно статус пребывания этих хищников в Гродно был весьма шатким. Их как безбилетных пассажиров сняли с международного поезда гродненские таможенники. В котельной вагона стояла неприметная сумка, где в пластиковом контейнере не кипела жизнь.

Юлия Романюк, главный инспектор отдела идеологической работы Гродненской региональной таможни:

Вараны были обнаружены в поезде ночью во время проведения пограничного и таможенного контроля. Из объяснений проводницы следовало, что она никакого отношения не имеет к данному контейнеру и не знает откуда он взялся в поезде. Животные на момент обнаружения были фактически обездвижены и находились в состоянии анабиоза.

Бездомных, но спасенных рептилий приютили в Гродненском зоопарке. Ветврач констатировал – животные при смерти. На лечение ушли месяцы.

Оказалось, что это пара – здесь самка, там самец. Пока они проживают раздельно, ведь, как и в природе, у каждого должна быть своя территория для охоты. Придёт время – их поселят вместе.

Работники уверены – они вот так случайно сорвали джекпот. Ведь далеко не каждый зоопарк может похвастаться наличием в коллекции белогорлого варана.

Виталий Гуменный, заместитель директора Гродненского зоопарка:

Белогорлый варан является редким животным и содержится в немногих зоопарках мира. Являются одними из крупнейших африканских варанов. У них есть специализированные видоспецифические признаки, по которым они были и определены. Потому что, естественно, никакой записки в сумке, где их перевозили – не было.