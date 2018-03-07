Необходимо 2 месяца, чтобы вырастить розу: как готовятся к 8 марта в теплицах агрокомбината «Ждановичи»

Новости Беларуси. В эти празничные дни цветы – абсолютный хит продаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производители подготовились основательно. Только в теплицах агрокомбината «Ждановичи» ко Международному женскому дню вырастили более 100 тысяч роз. Ежедневно на торговые точки предприятие поставляет более 12 тысяч цветов. По словам специалистов, чтобы вырастить одну розу им необходимо около двух месяцев. А перед тем как попасть на прилавки все цветы проходят тщательную проверку и сортировку.

Игорь Гурский, начальник производства агрокомбината «Ждановичи»:

Контроль проходит в несколько этапов. Первый этап – это цветовод при срезке сразу смотрит на открытие бутона, на размер бутона. Нестандартные цветы отбраковываются. Второй этап – на линии сортировки. Сортировщики развешивают на сортировочную линию и машина сама определяет. Сортировщик отбраковывает поломанную розу. Преимущество роз белорусских производителей заключается в том, что роза на складах долго не хранится, а сразу поступает к покупателю.

За год в теплицах агрокомбината выращивают более 3,5 миллиона роз. Это свыше десятка разновидностей голландских сортов.