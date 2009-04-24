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Немцы расскажут белорусам, как они разгоняют хулиганов

24 апреля 2009 06:15
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В Беларуси с рабочим визитом находится делегация МВД Германии [+ комментарий Юргена Шуберта].

Белорусские милиционеры перенимают опыт немецких коллег по обеспечению безопасности во время массовых мероприятий. Наиболее эффективное средство профилактики уличных беспорядков в Германии - арест хулиганов. А для переговоров с демонстрантами немецкие полицейские используют специальные группы. Во время визита, гостей познакомят со службой и оснащённостью белорусских коллег. Они также посетят Учебный центр и Академию МВД Беларуси.

командующий Полиции готовности федеральных земель Фдерального Министерства внутренних дел Германии Юрген ШУБЕРТ

-  Мы находимся в начале нашего сотрудничества, поэтому в первую очередь нам бы хотелось ознакомиться  со структурой белорусской полиции.  Беларусь  великолепная  и очень красивая страна, и очень гордая страна. Поэтому вам принимать решение, что из того позитивного, что имеется у нас, вы можете применить у себя в стране, - считает командующий Полиции готовности федеральных земель Фдерального Министерства внутренних дел Германии Юрген ШУБЕРТ.

 

# общество

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