Немцы расскажут белорусам, как они разгоняют хулиганов

[+ комментарий Юргена Шуберта].

В Беларуси с рабочим визитом находится делегация МВД Германии

Белорусские милиционеры перенимают опыт немецких коллег по обеспечению безопасности во время массовых мероприятий. Наиболее эффективное средство профилактики уличных беспорядков в Германии - арест хулиганов. А для переговоров с демонстрантами немецкие полицейские используют специальные группы. Во время визита, гостей познакомят со службой и оснащённостью белорусских коллег. Они также посетят Учебный центр и Академию МВД Беларуси.

- Мы находимся в начале нашего сотрудничества, поэтому в первую очередь нам бы хотелось ознакомиться со структурой белорусской полиции. Беларусь великолепная и очень красивая страна, и очень гордая страна. Поэтому вам принимать решение, что из того позитивного, что имеется у нас, вы можете применить у себя в стране, - считает командующий Полиции готовности федеральных земель Фдерального Министерства внутренних дел Германии Юрген ШУБЕРТ.