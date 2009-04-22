Бомжи обосновались в центре Витебска в самовольно построенных гаражах (фото)

Внутридворовый паркинг появился почти сорок лет назад. И сейчас он в аварийном состоянии.

Жителям нескольких домов по улицы Фрунзе в Витебске мешают гаражи. Установить владельцев полуразрушенных построек местные власти не могут. Но и сносить строения не спешат. Жильцы ближайших новостроек недовольны - «несносный самострой» в последнее время стал пристанищем для бомжей.

Эти гаражи появились во дворе дома номер 42 по улице Фрунзе в 60-х. Тогда на их постройку якобы получили разрешение инвалиды.

Старые гаражные постройки уже давно стали притчей во языцах у жителей близлежащих домов. Многие из них уже давно не используются по назначению. А некоторые и вовсе служат складами для мусора. Возле них вечерами собираются сомнительные компании.

Владельцы же полуразрушенных строений с остальными жильцами не согласны. Убирать их не собираются. И даже пишут письма коммунальщикам с требованиями отремонтировать за счет бюджета. Хотя официальное разрешение на постройку есть только у хозяев двух построек.

- Принадлежат они частникам, обслуживаются тоже ими, - рассказал телеканалу СТВ заместитель управляющего Унитарного предприятия «Жилищно-ремонтный эксплуатационный трест» Октябрьского района Витебска Михаил Жигунов. - На сегодняшний день отдельные гаражи подлежат сносу, потому что они являются просто аварийными, не подлежат дальнейшей эксплуатации.

Снести нельзя оставить. Запятую в этой фразе не спешит ставить и администрация района. Застройщикам гаражей выделили месяц на документальное подтверждение права пользования земельными участками.

- Сейчас предприняты меры по розыску владельцев-собственников данных гаражей, им выданы предписания по оформлению правоустанавливающих документов на данные гаражи, - рассказал СТВ начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Октябрьского района Витебска Виктор ГАЛАНОВ. - Если данные документы будут предоставлены, гаражи будут узаконены, если нет, данные гаражи будут изъяты.

Похоже, в Год родной земли местные власти предпочитают не отвлекаться на такие «мелочи», как старый гаражный барак среди новостроек. Ведь узаконить бесхозные строения проще, чем навести порядок на всей дворовой территории.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, Телекомпания «СТВ», Витебск.