Почему в Минске отменяют концерты звёзд? (ФОТО+ВИДЕО)

22 апреля отменен концерт Лаймы Вайкуле. А 26 апреля -концерт Ани Лорак.

Большой скандал спровоцировала 22 апреля в Минске знаменитая певица Лайма Вайкуле. Она не явилась на собственный сольный концерт. Точнее, зрители решили, что она не явилась. На самом деле организаторы уже несколько дней назад объявили о переносе мероприятия. Только объявили не очень громко. Видно, чтобы не портить Лайме имидж сообщениями о невостребованности билетов на ее выступления.

Кассир: Пожалуйста, только не ко мне.

Корреспондент СТВ: А вы будете выдавать деньги?

Кассир: Обязательно будем, только не сегодня.

Такие слова услышали десятки разъяренных поклонников Лаймы Вайкуле. Вместо любимой певицы их ожидало написанное от руки объявление об отмене концерта. Меломанов, многие из которых приехали из других городов, больше всего огорчило поведение организаторов.

Толпа обиженных поклонников Лаймы: Везде все закрыто, никаких денег. И только обещания. Дали нам номер телефона, а это телефон кассира. Что это такое? И денег нету, а где деньги наши тогда?

Куда пошли народные деньги знает только эта женщина. Её паспорт оказался в заложниках обиженной толпы. Поэтому пока платить придется из собственного кармана.

Антонина МИХАЛЬЦЕВА (организатор концерта): Мы возвращаем деньги, просто сегодня касса театральная не могла перечислить нам деньги. Я прошу на завтра на два часа или сегодня попозже немножко.

Из толпы: А откуда сегодня поступят деньги?

Антонина МИХАЛЬЦЕВА: По моей просьбе, мои друзья везут деньги. А завтра мы будем рассчитываться с моими друзьями.

Как всегда виновниками отмены торжества оказались пресловутые технические проблемы. Но, несмотря на это, во дворце спорта полным ходом шел монтаж декораций концерта Энрике Иглесиаса. Кстати, последний приехал сегодня в Минск в отличном расположении духа и с воодушевлением говорил о собственном концерте, который уже точно не отменится.

Энрике Иглесиас: У меня будет свободное время, но я собираюсь посвятить его репетициям. Очень важно, чтобы мое шоу запомнилось минским поклонникам (подробности прибытия Энрике Иглесиаса в Минск на сайте СТВ).

Билеты на пятничный концерт Иглесиаса почти раскуплены, а вот Лайме не помогла даже акция «два билета по цене одного». Похоже, именно по этой причине не состоится и запланированный на 26 апреля концерт Ани Лорак.

Ближе к вечеру состоятельные друзья организатора привезли обещанные деньги. Однако моральный ущерб несостоявшимся зрителям уже не возместит никто. Ведь извинения в карман не положишь.

Антонина МИХАЛЬЦЕВА (организатор концерта): Я очень извиняюсь, я прошу прощения у этих людей.

По словам организаторов Лайма все-таки приедет, правда лишь в сентябре. Но поверят ли им на этот раз – большой вопрос.

Ольга Макей, Юлия Зыкова, Николай Сенчило телекомпания СТВ.