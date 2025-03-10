Bloomberg: советники Трампа работают над планом смягчения санкций против РФ

Они изучают возможность снятия ограничения на цены на нефть. Обсуждения гарантий безопасности США для Украины были приостановлены.

Консультанты американского лидера Дональда Трампа готовят план по смягчению антироссийских санкций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

В феврале министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что в зависимости от хода переговоров Вашингтон готов смягчать или усиливать санкции. Трамп также не исключал снятия ряда ограничений с России в рамках возможного мирного соглашения.

Москва заявила, что РФ справится с санкционным давлением, а президент РФ Владимир Путин сказал, что эти санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике.