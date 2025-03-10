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Bloomberg: советники Трампа работают над планом смягчения санкций против РФ

10 марта 2025 13:19
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Консультанты американского лидера Дональда Трампа готовят план по смягчению антироссийских санкций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Они изучают возможность снятия ограничения на цены на нефть. Обсуждения гарантий безопасности США для Украины были приостановлены.

Bloomberg: советники Трампа работают над планом смягчения санкций против РФ-1

Фото: pinterest

В феврале министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что в зависимости от хода переговоров Вашингтон готов смягчать или усиливать санкции. Трамп также не исключал снятия ряда ограничений с России в рамках возможного мирного соглашения.

Москва заявила, что РФ справится с санкционным давлением, а президент РФ Владимир Путин сказал, что эти санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике.

# Международная политика

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