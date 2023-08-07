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Некоторые обезвоживают организм ещё больше. Какие напитки лучше не употреблять на жаре?

07 августа 2023 12:59
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В знойный летний день охладиться можно при помощи чая, кофе, лимонадов, соков, травяных отваров. Однако все ли одинаково полезно? Разобрались вместе со специалистом, чему же отдавать предпочтение, чтобы восполнить водный баланс в жару.

Некоторые обезвоживают организм ещё больше. Какие напитки лучше не употреблять на жаре?-1

Снежана Кавриго, руководитель Минского городского центра здоровья:
Если мы говорим про погоду выше 25 градусов, то тут идет обильное потоотделение и потеря минералов, чтобы восполнить этот баланс выпить 2-3 стакана минеральной воды.

Хорошей альтернативой обычной воде станет вода с цитрусами: лимоном, апельсином, лемонграссом и мятой. Однако для ежедневного приема такой рецепт не подойдет: эти фрукты могут вызвать аллергию.

Некоторые обезвоживают организм ещё больше. Какие напитки лучше не употреблять на жаре?-4

Кроме воды люблю морсы. Из сезонных ягод: вишня, смородина, черника.

Некоторые обезвоживают организм ещё больше. Какие напитки лучше не употреблять на жаре?-7

Так как я студент и постоянно передвигаюсь, то постоянно ношу с собой бутылку воды, чтобы предотвратить обезвоживание.

Кроме морсов, отличным вариантом станет настой из жасмина, шиповника и других трав, ферментированные чаи, травяные напитки из лепестков роз. Для аромата можно добавлять щепотку цедры лимона, мяту, лаванду и розмарин. А к чему точно не следует прибегать в жару – так это к горячительным напиткам.

Снежана Кавриго:
Алкоголь при высокой температуре влияет так, что происходит сужение всех сосудов. Происходит перегрузка всех органов. В частности сердечно-сосудистой системы.

Некоторые обезвоживают организм ещё больше. Какие напитки лучше не употреблять на жаре?-10

Следите за количеством выпитой воды за день. Норма – 30 миллилитров на килограмм тела. Причем стоит учитывать все жидкости – супы, смузи, чаи и газировки.

Снежана Кавриго:
Если говорить про сладкие газированные напитки, то их потребление лучше уменьшить, в них содержится огромное количество сахара. Дополнительная нагрузка на наши органы. Любителям кофе лучше ограничить его потребление. Оно влияет как обезвоживающий препарат.

Некоторые обезвоживают организм ещё больше. Какие напитки лучше не употреблять на жаре?-13

Снижение уровня жидкости на 1-2 % чревато понижением работоспособности, головной болью, усталостью, сонливостью и даже сухостью в глазах. Потому запаситесь водой и чаем и переживите жару вкусно и легко.

# Здоровье # общество # Диана Лещенко # Фотофакт

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