Некоторые обезвоживают организм ещё больше. Какие напитки лучше не употреблять на жаре?

В знойный летний день охладиться можно при помощи чая, кофе, лимонадов, соков, травяных отваров. Однако все ли одинаково полезно? Разобрались вместе со специалистом, чему же отдавать предпочтение, чтобы восполнить водный баланс в жару.

Снежана Кавриго, руководитель Минского городского центра здоровья:

Если мы говорим про погоду выше 25 градусов, то тут идет обильное потоотделение и потеря минералов, чтобы восполнить этот баланс – выпить 2-3 стакана минеральной воды. Хорошей альтернативой обычной воде станет вода с цитрусами: лимоном, апельсином, лемонграссом и мятой. Однако для ежедневного приема такой рецепт не подойдет: эти фрукты могут вызвать аллергию.

Кроме воды люблю морсы. Из сезонных ягод: вишня, смородина, черника.

Так как я студент и постоянно передвигаюсь, то постоянно ношу с собой бутылку воды, чтобы предотвратить обезвоживание. Кроме морсов, отличным вариантом станет настой из жасмина, шиповника и других трав, ферментированные чаи, травяные напитки из лепестков роз. Для аромата можно добавлять щепотку цедры лимона, мяту, лаванду и розмарин. А к чему точно не следует прибегать в жару – так это к горячительным напиткам. Снежана Кавриго:

Алкоголь при высокой температуре влияет так, что происходит сужение всех сосудов. Происходит перегрузка всех органов. В частности сердечно-сосудистой системы.

Следите за количеством выпитой воды за день. Норма – 30 миллилитров на килограмм тела. Причем стоит учитывать все жидкости – супы, смузи, чаи и газировки. Снежана Кавриго:

Если говорить про сладкие газированные напитки, то их потребление лучше уменьшить, в них содержится огромное количество сахара. Дополнительная нагрузка на наши органы. Любителям кофе лучше ограничить его потребление. Оно влияет как обезвоживающий препарат.