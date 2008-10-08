Неделя матери стартовала в Беларуси

Открылась она сегодня утренниками и концертами в детских садах и школах. Чествовать матерей по традиции будут в трудовых и профсоюзных коллективах, встречи пройдут также в военкоматах и воинских частях. На торжественных церемониях в исполкомах многодетным вручат ордена. А родители-воспитатели приёмных семей и детских домов семейного типа приглашены на приём в Совет Министров.



В республике также пройдут благотворительные акции. А завершится неделя Днём матери, который 14-го октября Беларусь отметит в 13-й раз. К слову, в республике сегодня — более полутора миллионов семей, из них 89 тысяч — многодетные.