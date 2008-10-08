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Неделя матери стартовала в Беларуси

08 октября 2008 07:19
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Открылась она сегодня утренниками и концертами в детских садах и школах. Чествовать матерей по традиции будут в трудовых и профсоюзных коллективах, встречи пройдут также в военкоматах и воинских частях. На торжественных церемониях в исполкомах многодетным вручат ордена. А родители-воспитатели приёмных семей и детских домов семейного типа приглашены на приём в Совет Министров.

В республике также пройдут благотворительные акции. А завершится неделя Днём матери, который 14-го октября Беларусь отметит в 13-й раз. К слову, в республике сегодня — более полутора миллионов семей, из них 89 тысяч — многодетные.
# общество # общество # Дети и родители

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