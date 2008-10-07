Минск станет территорией трезвости

В столице стартовала беспрецедентная акция правоохранителей. Её цель – привлечь население к здоровому образу жизни. Столичная милиция совместно с районными судами, прокуратурами, учреждениями образования и здравоохранения проведут ряд тематических мероприятий. На здоровую волну будет настраивать также оркестр и солисты ГУВД, которые с концертами будут ежедневно выступать на крупных предприятий столицы. Завершится акция 16 октября в единый день профилактики пьянства и алкоголизма.