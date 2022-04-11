Переговоры с Путиным. Лукашенко летит на Дальний Восток

Новости Беларуси. 11 апреля Президент Беларуси отправится в российский Дальний Восток. Александр Лукашенко проведет переговоры с Владимиром Путиным. Встреча двух лидеров запланирована на 12 апреля. В День космонавтики они вместе прилетят на космодром Восточный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как ожидается, главы стран ознакомятся с ходом строительства объекта, наградят космонавтов, а также проведут беседу с рабочими. Космическая гавань – объект стратегический. На нынешней неделе Госдума России приняла закон, который позволяет корпорации «Роскосмос» привлекать белорусов и наши компании к работам по его возведению.