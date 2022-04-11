Переговоры с Путиным. Лукашенко летит на Дальний Восток
Новости Беларуси. 11 апреля Президент Беларуси отправится в российский Дальний Восток. Александр Лукашенко проведет переговоры с Владимиром Путиным. Встреча двух лидеров запланирована на 12 апреля. В День космонавтики они вместе прилетят на космодром Восточный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как ожидается, главы стран ознакомятся с ходом строительства объекта, наградят космонавтов, а также проведут беседу с рабочими. Космическая гавань – объект стратегический. На нынешней неделе Госдума России приняла закон, который позволяет корпорации «Роскосмос» привлекать белорусов и наши компании к работам по его возведению.
Впервые о готовности оказать содействие в строительстве Александр Лукашенко заговорил осенью 2020-го на встрече с губернатором Приморского края. Город Циолковский вскоре должен затмить славу небезызвестного Байконура. Не обойдется и без совместной пресс-конференции с обсуждением украинской темы, учитывая желания нашей страны выступить одним из гарантов безопасности и присоединиться к процессу дальнейших переговоров конфликтующих сторон. Поддерживает эту идею и Москва.