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Переговоры с Путиным. Лукашенко летит на Дальний Восток

11 апреля 2022 07:14
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Новости Беларуси. 11 апреля Президент Беларуси отправится в российский Дальний Восток. Александр Лукашенко проведет переговоры с Владимиром Путиным. Встреча двух лидеров запланирована на 12 апреля. В День космонавтики они вместе прилетят на космодром Восточный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры с Путиным. Лукашенко летит на Дальний Восток-1

Как ожидается, главы стран ознакомятся с ходом строительства объекта, наградят космонавтов, а также проведут беседу с рабочими. Космическая гавань – объект стратегический. На нынешней неделе Госдума России приняла закон, который позволяет корпорации «Роскосмос» привлекать белорусов и наши компании к работам по его возведению.

Переговоры с Путиным. Лукашенко летит на Дальний Восток-4

Впервые о готовности оказать содействие в строительстве Александр Лукашенко заговорил осенью 2020-го на встрече с губернатором Приморского края. Город Циолковский вскоре должен затмить славу небезызвестного Байконура. Не обойдется и без совместной пресс-конференции с обсуждением украинской темы, учитывая желания нашей страны выступить одним из гарантов безопасности и присоединиться к процессу дальнейших переговоров конфликтующих сторон. Поддерживает эту идею и Москва.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Олег Кожемяко # Фотофакт

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