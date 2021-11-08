«Не зря сюда поехал». Школьники на каникулах узнали, что такое служить в армии

Новости Беларуси. Строевая подготовка, знакомство с вооружением, техникой и бытом солдат. Все минувшие осенние каникулы в войсковой части 3310 работал военно-патриотический лагерь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 40 старшеклассников перенимали опыт наставников в форме. Не обошлось и без экскурсий. Ребята побывали в мемориальном комплексе «Хатынь» и много нового почерпнули для себя из экспозиции комнаты боевой славы воинской части. Распорядок дня в лагере был расписан буквально поминутно. Все для того, чтобы дети получили максимум незаурядных знаний.

Александр Дрозд, руководитель по военно-патриотическому воспитанию Острошицко-Городокской средней школы:

К тому же идет их подготовка к срочной службе в армии. Они уже видят, начинают понимать, когда придут в армию, что от них будут требовать, как им необходимо себя вести. Это и привитие дисциплины, и расширение кругозора ребят.

Игорь Усольцев, учащийся Острошицко-Городокской средней школы:

Здесь очень интересно и познавательно, потому что как минимум мы все будем служить в армии и для нас всех это надо. Я считаю, что не зря сюда поехал вообще.