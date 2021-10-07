«Не угадали с выбором места». Почему в Минске закрываются заведения общепита?

Новости Беларуси. Торговля является одной из наиболее важных сфер экономики, которая вносит существенный вклад в ВВП страны. Ее доля в прошлом году составила 9,4 %. Это второе место среди отраслей экономики. О том, как в столице развивается столь важная для страны отрасль, поговорили в студии программы «Большой город» на СТВ с Еленой Нагорной, начальником главного управления торговли и услуг Мингорисполкома. Юлия Алексеюк, ведущая:

Как у нас обстоят дела с торговлей? Какие в последнее время отрылись новые объекты?

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

С торговлей у нас все хорошо. В Минске сфера торговли не стоит на месте. Скажу и о торговле, и об общественном питании, потому что курируем мы эти направления. Достаточно бойко у нас развивается торговля, открываются торговые объекты, причем различного формата: как гипермаркет, так и магазины формата «у дома». Вместе с тем насколько замечают жители Минска и гости столицы, очень большими темпами у нас идет открытие объектов общественного питания. Несмотря на то, что происходит некоторая смена объектов один на другой, вместе с тем они активно развиваются, стараются идти в ногу со временем, учитывать какие-то запросы потребителей. Юлия Алексеюк:

Мне заметно, что есть какая-то текучка в заведениях общепита. Они закрываются, открываются новые. Часто происходит так, что недолго работают заведения. Хотя мы понимаем, что люди вкладывают в это деньги, развивают это направление, а потом почему-то закрывают. Есть у вас объяснение, по каким причинам?

Елена Нагорная:

Этой проблемой занимаются различные структуры, но если говорить об общих причинах, то чаще всего причиной того, что объект непродолжительное время работает, является месторасположение. То есть иногда оно бывает неудачным, не угадали с выбором места. Чаще всего объекты открываются, если незначительный финансовый вклад надо внести в открытие объекта – это объект общественного питания формата кофейня. Но сегодня их в Минске достаточно много, большая конкуренция. Нужно обладать определенными знаниями и умениями ведения бизнеса, чтобы эту конкуренцию выдержать и продвигать работу своего объекта общественного питания, как-то его популяризировать. Это основные причины. Причем большой урон сфере общепита нанесла пандемия. С прошлого года все мы заметили, что часть объектов, некоторые из них открывались недавно и были закрыты с учетом того, что не было посетителей и выручки, но закрывались и те, которые работали даже более пяти лет. Если говорить по товарообороту общественного питания, то он по сравнению с прошлым годом у нас существенно растет, причем он выше, чем по республике. Это говорит о том, что сфера общепита пришла в себя и активно развивается. Юлия Алексеюк:

Как на объекты торговли повлиял коронавирус?

Елена Нагорная:

В прошлом году существенное влияние оказал коронавирус в том плане, что люди стали пользоваться доставкой продуктов на дом. С учетом того, что ситуация с коронавирусом у нас более-менее стабилизировалась, развивается доставка, в любом случае она есть и нужна, но вместе с тем объекты торговли тоже строятся и открываются, люди уже чаще посещают объекты торговли, объекты общественного питания в торговых центрах. Мы в Минске приросли на один торговый центр, их сегодня 99. Понятное дело, что торговый центр включает в себя не только отдельные павильоны по реализации непродовольственных товаров, но это и объекты общественного питания, какие-то зоны отдыха и развлечения для детей. Люди это активно все посещают. Юлия Алексеюк:

Активнее начали пользоваться интернет-доставкой продуктов? Елена Нагорная:

Если сегодня говорить о какой-то динамике, то небольшой спад был летом. Мы все заметили, что люди у нас расслабились с учетом жаркой погоды, сегодня спрос немного вырос на доставку.