Не только весело провести время, но и заработать первые деньги. Рассказываем, чем занимаются в летних лагерях
Новости Беларуси. В летних оздоровительных лагерях Минской области завершилась вторая смена. С начала лета в них успели отдохнуть почти 43 тысячи детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ребят приняли около 900 заведений с дневным и круглосуточным пребыванием.
Среди них есть как спортивно-оздоровительные, так и лагеря труда и отдыха. Например, в Воложинском районе в деревне Богданово на базе учебного комплекса действует летний лагерь «Ромашка». В дневную смену здесь отдыхают 30 ребят. Для них организована насыщенная и интересная программа.
Мария Колышко, ученица Богдановского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа:
В лагере очень интересно и круто. Тут можно и с друзьями познакомиться, и подружиться даже с кем-то, есть разные конкурсы.
Янина Олешкевич, начальник оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Ромашка»:
Программа наша разноплановая, универсальная. Сюда мы включили и спортивные мероприятия, и интеллектуальные игры, и экскурсии.
Также на базе учебного заведения действует лагерь труда и отдыха «Семь ветров». Здесь старшеклассники могут не только весело провести время, но и заработать свои первые деньги. Ребята трудятся на школьном приусадебном участке и помогают аграриям. Всего 10 человек.
Елизавета Ермоленко, ученица Богдановского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа:
В нашем лагере очень все интересно, нам все нравится, вкусно кормят. Замечательные ребята, с которыми мы хорошо дружим, общаемся. Каждый день проводятся какие-то акции, конкурсы. В принципе, работа нетяжелая.
Ольга Яковлева, ученица Богдановского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа:
У нас много конкурсов всяких спортивных, караоке, например, нам очень сильно понравилось. Мы также посещали бассейн в Воложине, там покупались, было очень здорово. Нам каждый день весело.
Елена Вершкович, начальник лагеря труда и отдыха «Семь ветров»:
Мы заключили договор с ОАО «Богдановское». Ребята ходят на уборку территории. Можно сказать, что они прикоснулись к уборочной кампании – 2021, потому что своими руками они убирают территорию вокруг складов, готовят помещения, для того чтобы принять новый урожай.
Кроме того, в Богданово начал свою работу лагерь «Радуга». Он будет круглосуточным. Здесь планируют принять 12 ребят. Всего же в Минской области действует более 80 лагерей такого типа.