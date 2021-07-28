Не только весело провести время, но и заработать первые деньги. Рассказываем, чем занимаются в летних лагерях

Новости Беларуси. В летних оздоровительных лагерях Минской области завершилась вторая смена. С начала лета в них успели отдохнуть почти 43 тысячи детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ребят приняли около 900 заведений с дневным и круглосуточным пребыванием.

Среди них есть как спортивно-оздоровительные, так и лагеря труда и отдыха. Например, в Воложинском районе в деревне Богданово на базе учебного комплекса действует летний лагерь «Ромашка». В дневную смену здесь отдыхают 30 ребят. Для них организована насыщенная и интересная программа.

Мария Колышко, ученица Богдановского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа:

В лагере очень интересно и круто. Тут можно и с друзьями познакомиться, и подружиться даже с кем-то, есть разные конкурсы.

Янина Олешкевич, начальник оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Ромашка»:

Программа наша разноплановая, универсальная. Сюда мы включили и спортивные мероприятия, и интеллектуальные игры, и экскурсии.

Также на базе учебного заведения действует лагерь труда и отдыха «Семь ветров». Здесь старшеклассники могут не только весело провести время, но и заработать свои первые деньги. Ребята трудятся на школьном приусадебном участке и помогают аграриям. Всего 10 человек.

Елизавета Ермоленко, ученица Богдановского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа:

В нашем лагере очень все интересно, нам все нравится, вкусно кормят. Замечательные ребята, с которыми мы хорошо дружим, общаемся. Каждый день проводятся какие-то акции, конкурсы. В принципе, работа нетяжелая.

Ольга Яковлева, ученица Богдановского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа:

У нас много конкурсов всяких спортивных, караоке, например, нам очень сильно понравилось. Мы также посещали бассейн в Воложине, там покупались, было очень здорово. Нам каждый день весело.