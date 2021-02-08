«Не сравнивайте своего партнёра с другими». Как сохранить тёплые отношения надолго?

Ольга Гома, детский и семейный психолог:

В первую очередь, нужно говорить о любви своему партнеру. Кажется, что это звучит очень банально, но, к сожалению, на первых порах, когда у нас романтические отношения, мы испытываем влюбленность, мы говорим партнеру о любви очень часто. Но с течением времени мы говорим эти слова все реже. Это необязательно будет фраза «я тебя люблю», можно просто пожелать хорошего дня, сказать, что я рада тебя видеть, мне так приятно, что ты со мной.

Скрепить союз помогут семейные традиции. Пусть дата вашего знакомства станет красным днем календаря, а последнее воскресенье месяца загородной сказкой. Однако помните про личные границы.