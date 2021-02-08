«Не сравнивайте своего партнёра с другими». Как сохранить тёплые отношения надолго?

Любовь является одним из ключевых компонентов секретной формулы успешных отношений. Вычислим остальные вместе с психологом.
Любовь является одним из ключевых компонентов секретной формулы успешных отношений. Вычислим остальные вместе с психологом.
Ольга Гома, детский и семейный психолог:
В первую очередь, нужно говорить о любви своему партнеру. Кажется, что это звучит очень банально, но, к сожалению, на первых порах, когда у нас романтические отношения, мы испытываем влюбленность, мы говорим партнеру о любви очень часто. Но с течением времени мы говорим эти слова все реже. Это необязательно будет фраза «я тебя люблю», можно просто пожелать хорошего дня, сказать, что я рада тебя видеть, мне так приятно, что ты со мной.
Скрепить союз помогут семейные традиции. Пусть дата вашего знакомства станет красным днем календаря, а последнее воскресенье месяца загородной сказкой. Однако помните про личные границы.
Ольга Гома:
Когда пара уже долго вместе, они перестают делать друг другу сюрпризы, подарки на дни рождения и Новый год становятся банальными, функциональными. Например, мультиварка, пылесос или набор инструментов для мужа. Так что постарайтесь, чтобы подарок был особенным.
Быть как Инь и Ян. Совместные мечты и планы укрепят связь. А впечатления и эмоции от новых хобби скрасят серые будни. К тому же никогда не поздно возобновить старые добрые приемы обольщения. Флирт и заигрывания – то, что нужно. Кофе в постель – беспроигрышный вариант. И не забывайте благодарить за внимание свою половинку.
Ольга Гома:
Не сравнивайте своего партнера ни с кем. Если вы замечаете, что жена вашего друга после родов быстро похудела и пошла на работу, не стоит говорить об этом своей супруге. Когда мы хвалим человека, он гораздо быстрее меняется и идет нам на уступки.