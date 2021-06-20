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«Не помешает хорошая компания». Корреспондент СТВ встал на вейборд. Посмотрите, как это было

20 июня 2021 16:33
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Новости Беларуси. Один из самых насущных вопросов для миллионов белорусов в эти дни – как качественно провести отпуск? Лето в разгаре, а многие привычные туристические маршруты по-прежнему недоступны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Выбор у белорусов невелик: курорты России, Турции и Египта, но и этот скудный набор с целым букетом карантинных неудобств и ограничений. А значит, все чаще взгляд отечественного туриста устремляется на поиск приключений и незабываемых ощущений на родине.

Мы продолжаем рубрику «А дома лучше». Варианты нетривиального отдыха в шаговой доступности искал Александр Добриян.

«Не помешает хорошая компания». Корреспондент СТВ встал на вейборд. Посмотрите, как это было-1

Рекреационный потенциал белорусских водоемов не только в удивительной природе. Любители экстремального спорта давно поняли – вода и дома вода. Для того чтобы кататься, например, на вейкборде, давно не нужно ехать за тридевять земель.

«Не помешает хорошая компания». Корреспондент СТВ встал на вейборд. Посмотрите, как это было-3

Никита Серанков, райдер, житель Гомеля:
Основной атрибут – это сама доска, вейкборд. Без него никуда не поедешь. И самый важный атрибут любого райдера – это шлем. Безопасности много не бывает, – так жена говорит моя.

«Не помешает хорошая компания». Корреспондент СТВ встал на вейборд. Посмотрите, как это было-5

На смену катеру в XXI веке пришла реверсивная лебедка. Электродвигатель разгоняет спортсмена на сравнительно небольшом отрезке до 35 километров в час. Компактные и доступные вейкпарки – отличный вариант активного отдыха.

«Не помешает хорошая компания». Корреспондент СТВ встал на вейборд. Посмотрите, как это было-7

Александр Добриян, корреспондент:
Неотъемлемые составляющие качественного отдыха – солнце, воздух и вода. Не помешает хорошая компания и интересное занятие. И все это есть в Беларуси.

Гомельский вейкпарк – одно из самых модных мест лета. Вокруг этого экстремального спорта уже сложилась определенная субкультура.

«Не помешает хорошая компания». Корреспондент СТВ встал на вейборд. Посмотрите, как это было-9

Никита Титов, сотрудник вейкпарка:
Это альтернатива сидению дома. Сюда приходят люди, которые не сидят дома, ищут новых знакомых, друзей, катаются, получают адреналин. Это то же самое, что пляжный отдых, только с адреналином и острыми ощущениями.

За последние 10 лет канатные дороги протянулись над десятками белорусских озер. Свои вейкпарки есть абсолютно во всех областях.

«Не помешает хорошая компания». Корреспондент СТВ встал на вейборд. Посмотрите, как это было-11

Никита Серанков:
Желания много. На самом деле, в выходные народу приходит очень много, даже бывает, что ребята не успевают записывать, не хватает дня, чтобы расписать. А в других парках, которые более популярны в Беларуси, можно две недели в очереди стоять.

Эмоции не сравнимы ни с чем. Рассказываем, как можно поучаствовать в археологических раскопках в Беларуси – читать здесь.

# Развлечения # Александр Добриян

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