«Не помешает хорошая компания». Корреспондент СТВ встал на вейборд. Посмотрите, как это было

Новости Беларуси. Один из самых насущных вопросов для миллионов белорусов в эти дни – как качественно провести отпуск? Лето в разгаре, а многие привычные туристические маршруты по-прежнему недоступны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Выбор у белорусов невелик: курорты России, Турции и Египта, но и этот скудный набор с целым букетом карантинных неудобств и ограничений. А значит, все чаще взгляд отечественного туриста устремляется на поиск приключений и незабываемых ощущений на родине. Мы продолжаем рубрику «А дома лучше». Варианты нетривиального отдыха в шаговой доступности искал Александр Добриян.

Рекреационный потенциал белорусских водоемов не только в удивительной природе. Любители экстремального спорта давно поняли – вода и дома вода. Для того чтобы кататься, например, на вейкборде, давно не нужно ехать за тридевять земель.

Никита Серанков, райдер, житель Гомеля:

Основной атрибут – это сама доска, вейкборд. Без него никуда не поедешь. И самый важный атрибут любого райдера – это шлем. Безопасности много не бывает, – так жена говорит моя.

На смену катеру в XXI веке пришла реверсивная лебедка. Электродвигатель разгоняет спортсмена на сравнительно небольшом отрезке до 35 километров в час. Компактные и доступные вейкпарки – отличный вариант активного отдыха.

Александр Добриян, корреспондент:

Неотъемлемые составляющие качественного отдыха – солнце, воздух и вода. Не помешает хорошая компания и интересное занятие. И все это есть в Беларуси. Гомельский вейкпарк – одно из самых модных мест лета. Вокруг этого экстремального спорта уже сложилась определенная субкультура.

Никита Титов, сотрудник вейкпарка:

Это альтернатива сидению дома. Сюда приходят люди, которые не сидят дома, ищут новых знакомых, друзей, катаются, получают адреналин. Это то же самое, что пляжный отдых, только с адреналином и острыми ощущениями. За последние 10 лет канатные дороги протянулись над десятками белорусских озер. Свои вейкпарки есть абсолютно во всех областях.