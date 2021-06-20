«Не помешает хорошая компания». Корреспондент СТВ встал на вейборд. Посмотрите, как это было
Новости Беларуси. Один из самых насущных вопросов для миллионов белорусов в эти дни – как качественно провести отпуск? Лето в разгаре, а многие привычные туристические маршруты по-прежнему недоступны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Выбор у белорусов невелик: курорты России, Турции и Египта, но и этот скудный набор с целым букетом карантинных неудобств и ограничений. А значит, все чаще взгляд отечественного туриста устремляется на поиск приключений и незабываемых ощущений на родине.
Мы продолжаем рубрику «А дома лучше». Варианты нетривиального отдыха в шаговой доступности искал Александр Добриян.
Рекреационный потенциал белорусских водоемов не только в удивительной природе. Любители экстремального спорта давно поняли – вода и дома вода. Для того чтобы кататься, например, на вейкборде, давно не нужно ехать за тридевять земель.
Никита Серанков, райдер, житель Гомеля:
Основной атрибут – это сама доска, вейкборд. Без него никуда не поедешь. И самый важный атрибут любого райдера – это шлем. Безопасности много не бывает, – так жена говорит моя.
На смену катеру в XXI веке пришла реверсивная лебедка. Электродвигатель разгоняет спортсмена на сравнительно небольшом отрезке до 35 километров в час. Компактные и доступные вейкпарки – отличный вариант активного отдыха.
Александр Добриян, корреспондент:
Неотъемлемые составляющие качественного отдыха – солнце, воздух и вода. Не помешает хорошая компания и интересное занятие. И все это есть в Беларуси.
Гомельский вейкпарк – одно из самых модных мест лета. Вокруг этого экстремального спорта уже сложилась определенная субкультура.
Никита Титов, сотрудник вейкпарка:
Это альтернатива сидению дома. Сюда приходят люди, которые не сидят дома, ищут новых знакомых, друзей, катаются, получают адреналин. Это то же самое, что пляжный отдых, только с адреналином и острыми ощущениями.
За последние 10 лет канатные дороги протянулись над десятками белорусских озер. Свои вейкпарки есть абсолютно во всех областях.
Никита Серанков:
Желания много. На самом деле, в выходные народу приходит очень много, даже бывает, что ребята не успевают записывать, не хватает дня, чтобы расписать. А в других парках, которые более популярны в Беларуси, можно две недели в очереди стоять.
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