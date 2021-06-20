Эмоции не сравнимы ни с чем. Рассказываем, как можно поучаствовать в археологических раскопках в Беларуси

Новости Беларуси. Один из самых насущных вопросов для миллионов белорусов в эти дни – как качественно провести отпуск? Лето в разгаре, а многие привычные туристические маршруты по-прежнему недоступны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Выбор у белорусов невелик: курорты России, Турции и Египта, но и этот скудный набор с целым букетом карантинных неудобств и ограничений. А значит, все чаще взгляд отечественного туриста устремляется на поиск приключений и незабываемых ощущений на родине. Мы продолжаем рубрику «А дома лучше». Варианты нетривиального отдыха в шаговой доступности искал Александр Добриян.

Не меньше адреналина можно получить и в гораздо менее экстремальных условиях, уверен Дмитрий Линденков. По мнению историка, эмоции, которые дарит удачная находка, не сравнимы ни с чем. Каменный топор на стоянке древнего человека или варяжский меч на месте средневекового поселения – вовсе не фантазия, а реальность археологических экспедиций.

Дмитрий Линденков, заведующий отделом археологии музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Моя первая экспедиция была волонтерской в 2007 году. Сегодня 2021 год, и я руководитель самостоятельной археологической экспедиции. Это очень простой опыт. У нас есть ребята, которые приезжали на раскопки, будучи студентами, и сейчас приезжают туда с семьями и маленькими детьми.