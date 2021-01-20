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Не нужно посещать отделение. В каких городах Минской области появилась услуга «Мобильный почтальон»?

20 января 2021 15:37
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Новости Беларуси. Оплата услуг онлайн. «Мобильный почтальон» появился в трех городах области: Молодечно, Солигорске и Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Теперь для оплаты услуг не нужно посещать отделение почты.

Не нужно посещать отделение. В каких городах Минской области появилась услуга «Мобильный почтальон»?-1

Домой приедет сотрудник со специальным приспособлением. Опция актуальна для маломобильных людей и жителей отдаленных деревень. Среди услуг – оформление подписки на печатные СМИ, прием платежей, выдача отправлений и денежных переводов, а также выплата пенсий и пособий. Кроме того, таким образом осуществляется реализация товаров и почтовой продукции. Оплату можно производить как наличными, так и банковской картой.

Не нужно посещать отделение. В каких городах Минской области появилась услуга «Мобильный почтальон»?-4

Ирина Шабан:
Очень удобно, что этой услугой сейчас можно воспользоваться с помощью карточки, что не нужно помнить, чтобы у тебя в кошельке были обязательно наличные деньги. Не всегда получается заехать снять, а карточка всегда при себе.

Не нужно посещать отделение. В каких городах Минской области появилась услуга «Мобильный почтальон»?-7

Ольга Пашковская, начальник отделения почтовой связи № 2:
Аппаратно-программный комплекс предназначен для оптимизации работы почтальонов. Этот аппарат существенно облегчает работу почтальонов. Ранее у нас были квитанции в бумажном варианте. На данный момент все проводится онлайн. То есть это удобно, он очень мобилен, приятен. В Молодечненском районе у нас все почтальоны обеспечены АПК.

Не нужно посещать отделение. В каких городах Минской области появилась услуга «Мобильный почтальон»?-10

За 2021 год программу «Мобильный почтальон» планируют внедрить во всех отделениях области.

# Почта Беларуси # общество # Ирина Шабан # Ольга Пашковская # Фотофакт

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