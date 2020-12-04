Александр Лукашенко с визитом в областном роддоме в Витебске. О чём он говорил с главврачом?

Первой точкой маршрута главы государства стал областной родильный дом. Здесь Президенту доложили о работе учреждения и специфике оказания помощи в условиях пандемии.

Александр Лукашенко сегодня, 4 декабря, находится с рабочей поездкой в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости Беларуси. Белорусский метод работы с роженицами, у которых диагностирован COVID, оказался эффективнее, чем подходы, рекомендованные ВОЗ.

В клинике наблюдаются беременные женщины с коронавирусом со всей области. По сравнению с первой волной, подчеркнула главврач, заболевание у будущих мам протекает более сложно. Сейчас в роддоме находится 45 женщин с инфекцией. Всего в стране 600 таких пациенток, 25 из них уже стали мамами. Все дети здоровы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: С детками бывают случаи? Я имею информацию, что по стране у нас новорожденные практически не болеют ковидом. А у вас как?

Елена Леонович, главный врач Витебского областного клинического роддома:

У нас, честно скажу, когда первый раз мы столкнулись и выявили пациентку с COVID-инфекцией, которая находилась в стационаре...

Александр Лукашенко:

Беременную?

Елена Леонович:

Да, беременную. Потом женщины родили, они были контактами первого уровня на тот момент. Мы проводили обследование. Мамы уже находились в палате с малышами, и у них была выявлена COVID-инфекция.

В той группе женщин, которые первоначально родили и находились на совместном пребывании, произошло инфицирование малыша.

Александр Лукашенко:

Это в первой волне, да?

Елена Леонович:

Да, в первом волне. Это наш опыт. Поэтому было принято решение, неглядя на то, что ВОЗ рекомендовала и говорила, что можно совместное пребывание матерей и новорожденных в палате.