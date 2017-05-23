«Не каждый день такое увидишь»: форт № 4 Гродненской крепости стал музеем

Новости Беларуси. 4-й форт Гродненской крепости пополнил список музеев под открытым небом. Первая экскурсия прошла в виде необычного представления. В память о погибших в годы Первой мировой войны туристы зажгли свечи и направились в сердце форта – галереи. Для того чтобы почувствовать атмосферу начала ХХ века, каждому участнику выдали каску и фонарик. Казармы, доты, пороховые погреба – все это вызвало неподдельный интерес у туристов. Особое внимание на бронеколпак – таких сохранилось всего три в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Радюк, учащийся Ратичской средней школы:

Я думаю, что это будет интересно для туристов. Это очень красивая постройка. С ней связано очень много истории.

Евгений Куценков, учащийся Ратичской средней школы:

Не каждый день такое увидишь. Какие-то моменты из истории. Место очень интересное. Потому что здесь происходили какие-то военные действия.

Форт № 4 Гродненской крепости принял на себя главный удар германской армии в Первую мировую войну. После ожесточенного боя со всего гарнизона в живых осталось лишь пять человек. Долгое время объект был законсервирован. Сегодня он стал музеем.