Дети из Сирии приедут на оздоровление в Беларусь

Новости Беларуси. Выделить средства на организацию отдыха ребят распорядился глава государства.
В августе их ждут в «Зубрёнке» и лагере «Родничок» под Минском.
Маленькие жители ближневосточного государства не только пройдут курс оздоровления.
Новости Беларуси. Выделить средства на организацию отдыха ребят распорядился глава государства.
В августе их ждут в «Зубрёнке» и лагере «Родничок» под Минском.
Маленькие жители ближневосточного государства не только пройдут курс оздоровления.
Для них будет подготовлена развлекательная программа. Дети познакомятся с белорусскими традициями и культурой.
Напомню,
в сентябре Беларусь отправила гуманитарный груз пострадавшим от боевых действий в Сирии,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.