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Дети из Сирии приедут на оздоровление в Беларусь

22 мая 2017 18:29
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Новости Беларуси. Выделить средства на организацию отдыха ребят распорядился глава государства.

В августе их ждут в «Зубрёнке» и лагере «Родничок» под Минском. 

Маленькие жители ближневосточного государства не только пройдут курс оздоровления.

Дети из Сирии приедут на оздоровление в Беларусь -1

Для них будет подготовлена развлекательная программа. Дети познакомятся с белорусскими традициями и культурой.

Дети из Сирии приедут на оздоровление в Беларусь -3

Напомню,

в сентябре Беларусь отправила гуманитарный груз пострадавшим от боевых действий в Сирии,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Детские лагеря в Беларуси

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