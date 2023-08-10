Назван объект Всебелорусской молодёжной стройки. Когда начнутся работы и кто сможет потрудиться?
Новости Беларуси. В Беларуси назвали объект Всебелорусской молодежной стройки. Им станет будущий Республиканский центр патриотического воспитания молодежи, который создадут в стенах казарм Кобринского укрепления Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий Указ 9 августа подписал глава государства.
К работам приступят уже осенью. В планах привести в порядок бывшие казарменные помещения и оборудовать там общежития для девочек и мальчиков. Рядом строители обустроят специальную площадку для палаточного городка. Объект первой очереди планируют открыть в 2025-м – в год 80-летия Победы. Вторая очередь предполагает реконструкцию казематов. Помещения превратят в 20 классов и столовую. Во время третьей восстановят Западный форт, где разместится досугово-просветительский комплекс.
Присвоить объекту статус Всебелорусской стройки во время Послания Президента парламенту и народу попросил студент Брестского технического университета и лидер студотрядовского движения. Идею глава государства поддержал. Статус подразумевает, что к строительным работам смогут присоединиться молодые люди в возрасте от 14 до 31 года.
Юрий Сегенюк, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ:
Сейчас идет окончание подготовки проектно-сметной документации. Я думаю, работы начнутся с осени. Конечно, с той организацией, которая определена подрядчиком, будут приступать наши студотряды. Мы потихоньку подбираем ребят, которые могут трудиться. Я хочу сказать, что опыт строительных отрядов есть у всей страны. И, конечно, сюда поедут лучшие. В любом случае будет конкурсный отбор, и мы готовы принять ребят на брестской земле. Мы берем еще большой пласт волонтерской работы. Уверен, что и трудовые коллективы, и первичные организации БРСМ работающей молодежи будут сюда приезжать и выполнять те работы, которые можно выполнить без оплаты.
На строительство центра патриотического воспитания в Брестской крепости продолжается сбор средств. Белорусы уже пожертвовали 7,5 миллиона рублей. На первую очередь необходимо порядка 30 миллионов. Оказать поддержку проекту могут как организации, так и частные лица.