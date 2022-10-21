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Наводят порядок в лесу. Витебские школьники и студенты участвуют в акции БРСМ «Труд – крут!»

21 октября 2022 09:43
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Новости Беларуси. В Витебске школьники и студенты вышли на уборку лесополосы. Акция БРСМ «Труд – крут!» объединила более 60 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводят порядок в лесу. Витебские школьники и студенты участвуют в акции БРСМ «Труд – крут!»-1

Лесной массив на окраине Витебска – место популярное у горожан. И накануне зимнего сезона молодежь решила привести его в порядок. Ребята собрали мусор, также установили агитационные таблички с просьбой соблюдать в зеленой зоне чистоту и порядок. Для школьников и учащихся колледжа такие субботники уже стали доброй традицией.

Наводят порядок в лесу. Витебские школьники и студенты участвуют в акции БРСМ «Труд – крут!»-4

Олег Терешков, первый секретарь Первомайского районного комитета БРСМ Витебска:
Ребята, волонтеры занимаются этой деятельностью постоянно. Это все с пользой для дела. Потому что это общее наше дело – трудовые акции, которые очень полезны природе и самой молодежи.

Благоустройство в Витебске продолжится. В рамках недели родительской любви около одного из роддомов заложат аллею. Посадку деревьев приурочили ко Дню отца, который впервые отмечают в Беларуси 21 октября.

# БРСМ # общество # Олег Терешков # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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