Артисты Большого представили уникальный театральный проект в Брестской крепости к 9 Мая

Уникальный театральный проект, повествующий о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, представил Большой театр Беларуси в Брестской крепости. Особенным этот показ сделала архитектура героического места, которая пропитана несгибаемым духом народа-победителя, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Девять картин спектакля созданы на основе реальных документальных страниц, в том числе по материалам Генеральной прокуратуры из дела по расследованию геноцида белорусского народа. Основой для постановки стали произведения отечественных композиторов, созданные за последние сто лет. В спектакле задействованы ведущие солисты театра, а также коллективы балета, хора, оркестра, миманса и детского музыкального театра.

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси Мы его, в принципе, задумали как большой такой народный проект, потому что речь идет о том, что весь народ встал грудью, и были пострадавшие, и были победители. И уже стен театра не хватает для того, чтобы сказать об этом потрясающем событии, об истории, трагедии, сложностях, битвах и о победах.

Александр Коркотадзе, директор Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

Тема войны будоражит до сих пор нас. И, как вы слышали, в Волгограде наш Президент дал ответ на то, почему эта тема для нас до сих пор важна и почему каждому белорусу это важная тема. А потому что это вопрос нашего выживания. Поэтому наши драматурги, наше искусство, оно может достучаться до нашего сердца этой темы через искусство.

Постановка «Патетический дневник памяти» в 2024 году стала победителем республиканского конкурса среди культурных проектов патриотической тематики в номинации «Лучший спектакль». Она реализована при содействии фонда Президента по поддержке культуры и искусства.