Около 10 млн монет высыпалось на дорогу в результате ДТП в американском Техасе

Из-за аварии на дорогу там высыпались около десяти миллионов только что отчеканенных монет на сумму в 800 тысяч долларов. На сбор ценного груза направили бригады рабочих и несколько единиц спецтехники, в том числе промышленные пылесосы. Многие монеты пришлось собирать вручную. К этой кропотливой работе присоединились и полицейские. Трасса перекрывалась на 14 часов.