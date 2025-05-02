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Около 10 млн монет высыпалось на дорогу в результате ДТП в американском Техасе

02 мая 2025 07:52
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Необычное ДТП парализовало движение по одному из основных шоссе в американском Техасе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 10 млн монет высыпалось на дорогу в результате ДТП в американском Техасе-2

Из-за аварии на дорогу там высыпались около десяти миллионов только что отчеканенных монет на сумму в 800 тысяч долларов. На сбор ценного груза направили бригады рабочих и несколько единиц спецтехники, в том числе промышленные пылесосы. Многие монеты пришлось собирать вручную. К этой кропотливой работе присоединились и полицейские. Трасса перекрывалась на 14 часов.

# ДТП

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