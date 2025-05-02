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Известные политики, юристы и учителя вышли на митинги против политики Трампа

02 мая 2025 08:07
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В США многочисленные первомайские митинги и шествия вместо борьбы за права трудящихся превратились в битву с президентом Дональдом Трампом. Во всех крупных городах прошли акции протеста против политики главы Белого дома, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известные политики, юристы и учителя вышли на митинги против политики Трампа-2

На улицы вместе с миллионами демонстрантов вышли известные политики, юристы, учителя. Недовольство людей вызывают практически все решения – от введения пошлин до массовых сокращений и выдворения мигрантов. По мнению протестующих, Трамп превращается в диктатора, который стал уничтожать независимый суд и дает власть богатым людям, которые принимают государственные решения в своих интересах.

Известные политики, юристы и учителя вышли на митинги против политики Трампа-4

Важно, чтобы они знали, что люди не продаются, что людей нужно уважать. Потому что рано или поздно они должны понять, что американцы поддерживает это правительство своими налогами и всем, что мы платим. И пока они этого не поймут, они будут продолжать плохо с нами обращаться.

Демонстранты обвинили администрацию Трампа в том, что она отдает приоритет прибылям миллиардеров, и призвали ее инвестировать в американский народ. В частности, увеличить финансирование здравоохранения и образования, остановить инфляцию и сделать доступным жилье.

# Акции протеста # Новости США

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