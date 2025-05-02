Первомайские шествия в Стамбуле завершились массовыми задержаниями

Жесткими столкновениями с полицией и массовыми задержаниями закончились первомайские шествия в Стамбуле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстрантов, которые направились в центр города, встретили усиленные наряды спецназа. Они начали разгон колонн, применяя дубинки и слезоточивый газ. Из-за беспорядков во многих районах Стамбула перекрыли дороги, была остановлена работа общественного транспорта, в том числе метро. Власти сообщили о задержании по меньшей мере 400 человек.