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Первомайские шествия в Стамбуле завершились массовыми задержаниями

02 мая 2025 07:49
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Жесткими столкновениями с полицией и массовыми задержаниями закончились первомайские шествия в Стамбуле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первомайские шествия в Стамбуле завершились массовыми задержаниями-2

Демонстрантов, которые направились в центр города, встретили усиленные наряды спецназа. Они начали разгон колонн, применяя дубинки и слезоточивый газ. Из-за беспорядков во многих районах Стамбула перекрыли дороги, была остановлена работа общественного транспорта, в том числе метро. Власти сообщили о задержании по меньшей мере 400 человек.

# Акции протеста

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