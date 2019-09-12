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Наверху на ветер можно практически облокачиваться. Как перекрашивали нашу телебашню

12 сентября 2019 17:24
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Новости Беларуси. Пожалуй, самая известная вышка Минска, расположенная во внутреннем дворике телецентра на Коммунистической, 6, стала еще ярче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наверху на ветер можно практически облокачиваться. Как перекрашивали нашу телебашню-1

Буквально 12 сентября промышленные альпинисты завершили свою работу – впервые за 10 лет перекрасили нашу башню. Сколько краски, времени и людей потребовалось, чтобы освежить корпоративные цвета на 180-метровой «железной леди», знает Алена Сырова.

Наверху на ветер можно практически облокачиваться. Как перекрашивали нашу телебашню-4

Алена Сырова, корреспондент:
Эта 180-метровая «железная леди» хорошо знакома и минчанам, и гостям города. Но, пожалуй, самые теплые чувства Минская телебашня вызывает у самих телевизионщиков. Так уж сложилось исторически, что выкрашен этот маяк в корпоративные цвета телеканала СТВ. Ко Дню города он стал сиять еще ярче.

Наверху на ветер можно практически облокачиваться. Как перекрашивали нашу телебашню-7

Чтобы вернуть ей былой лоск, понадобилось порядка 40 дней, 2 тонны краски и девять промышленных альпинистов, которые вручную сначала счищали ржавчину, после грунтовали и наносили уже новую специальную краску.

Наверху на ветер можно практически облокачиваться. Как перекрашивали нашу телебашню-10

Павел Соцкий, промышленный альпинист:
Если работать пистолетом на таких высотах, то ушло бы тонн 10 краски. Потому что при большом ветре это все раздувается, и расход был бы очень большой.

Наверху на ветер можно практически облокачиваться. Как перекрашивали нашу телебашню-13

Владислав Грачев, промышленный альпинист:
Потому все вручную. Под нас специально на некоторой высоте отметка 140 (или 170), там работающие антенны. Их под нашу работу, когда мы там лазили, отключали, чтобы излучения не было.

Наверху на ветер можно практически облокачиваться. Как перекрашивали нашу телебашню-16

Павел и Владислав из тех, кому приходилось ежедневно штурмовать телевершину. Говорят, даже скучать будут по марш-броскам. Чтобы забраться вверх, альпинисты каждый раз тратили порядка получаса.

Наверху на ветер можно практически облокачиваться. Как перекрашивали нашу телебашню-19

Павел Соцкий:
Если здесь, внизу, маленький ветерок дует, то на самом верху на него можно практически облокачиваться, и будет тебя этот ветер держать.

Наверху на ветер можно практически облокачиваться. Как перекрашивали нашу телебашню-22

Владислав Грачев:
Просто здесь мы в рубашках, а там работали в куртках.

Наверху на ветер можно практически облокачиваться. Как перекрашивали нашу телебашню-25

Но усилия того стоили. Альпинисты уверяют: самый красивый вид на Минск был точно у них с высоты этого объекта. Телемаяк стал еще заметнее для тех, кто пролетает над Минском, гуляет по центру столицы или каждый день стремится покорить телевершину, работая в офисе под нашей башней.

Наверху на ветер можно практически облокачиваться. Как перекрашивали нашу телебашню-28

# Достопримечательности Минска # общество # Павел Соцкий # Владислав Грачев # Алена Сырова # Фотофакт

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