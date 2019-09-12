Наверху на ветер можно практически облокачиваться. Как перекрашивали нашу телебашню

Новости Беларуси. Пожалуй, самая известная вышка Минска, расположенная во внутреннем дворике телецентра на Коммунистической, 6, стала еще ярче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Буквально 12 сентября промышленные альпинисты завершили свою работу – впервые за 10 лет перекрасили нашу башню. Сколько краски, времени и людей потребовалось, чтобы освежить корпоративные цвета на 180-метровой «железной леди», знает Алена Сырова.

Алена Сырова, корреспондент:

Эта 180-метровая «железная леди» хорошо знакома и минчанам, и гостям города. Но, пожалуй, самые теплые чувства Минская телебашня вызывает у самих телевизионщиков. Так уж сложилось исторически, что выкрашен этот маяк в корпоративные цвета телеканала СТВ. Ко Дню города он стал сиять еще ярче.

Чтобы вернуть ей былой лоск, понадобилось порядка 40 дней, 2 тонны краски и девять промышленных альпинистов, которые вручную сначала счищали ржавчину, после грунтовали и наносили уже новую специальную краску.

Павел Соцкий, промышленный альпинист:

Если работать пистолетом на таких высотах, то ушло бы тонн 10 краски. Потому что при большом ветре это все раздувается, и расход был бы очень большой.

Владислав Грачев, промышленный альпинист:

Потому все вручную. Под нас специально на некоторой высоте отметка 140 (или 170), там работающие антенны. Их под нашу работу, когда мы там лазили, отключали, чтобы излучения не было.

Павел и Владислав из тех, кому приходилось ежедневно штурмовать телевершину. Говорят, даже скучать будут по марш-броскам. Чтобы забраться вверх, альпинисты каждый раз тратили порядка получаса.

Павел Соцкий:

Если здесь, внизу, маленький ветерок дует, то на самом верху на него можно практически облокачиваться, и будет тебя этот ветер держать.

Владислав Грачев:

Просто здесь мы в рубашках, а там работали в куртках.