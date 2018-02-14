Наталья Кочанова провела в Минске выездной приём граждан. С какими вопросами обратились белорусы

Новости Беларуси. Глава Администрации Президента провела выездной прием граждан. Встреча прошла на предприятии «МАПИД» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы, с которыми обратились к Наталье Кочановой, были самыми разными: от частных и бытовых до затрагивающих большое количество людей. Среди них: строительство школы в одном из столичных микрорайонов, возведение жилья, газификация агрогородка Скирмантово в Дзержинском районе. Участие в разговоре приняли представители местных органов власти, которые непосредственно ответственны за решение возникших вопросов.



Людмила Русак:

Вопрос к Наталье Ивановне был важный для нашего района, не только для меня лично, о расширении производственной промышленной зоны в районе улиц Горецкого и Шаранговича. Ответ я получила, все решается, все хорошо. Приемом очень довольна.

Иван Галов:

Я пришел с вопросом строительства жилья, так как стою на очереди для нуждающихся. Вполне я доволен ответом, что, мол, в ближайшее время будет рассмотрен этот вопрос и должны предоставить жилье.



Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Такие приемы по личным вопросам, которые проводятся на предприятиях, они важны, потому что ты можешь в полной мере почувствовать, какая ситуация на предприятии, как работают люди, какие условия созданы, какая заработная плата. Поэтому мне нравится проведение таких выездных приемов, когда можно не только услышать те вопросы, которые волнуют людей, но и в реальности ознакомиться с работой предприятий.