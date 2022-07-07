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«Настоящий праздник для всех жителей». Как в Ляховичах отметили день освобождения города?

07 июля 2022 07:15
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Новости Беларуси. В Ляховичах отметили день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Праздник совпал с 80-летием управления Западного оперативного командования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Настоящий праздник для всех жителей». Как в Ляховичах отметили день освобождения города?-1

В честь этого состоялся торжественный митинг «Спасибо тебе, солдат Победы», после чего участники шествия возложили цветы к братской могиле «Штык танкистам». Показательные выступления для зрителей представили разведчики 11-й гвардейской отдельной механизированной бригады. Кроме того, состоялся патриотический автопробег к могилам павших солдат с участием военной техники.

«Настоящий праздник для всех жителей». Как в Ляховичах отметили день освобождения города?-4

Дмитрий Бекрень, заместитель командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси:
Город Ляховичи, Ляховичский район были освобождены в рамках белорусской стратегической наступательной операции «Багратион» с 5 по 7 июля 1944 года общевойсковой армией, правопреемником которой является Западное оперативное командование. Глубоко символично, что 80-летие со дня образования Западного оперативного командования мы отмечаем в Год исторической памяти. Настоящий праздник для всех жителей города. Для детишек, для всего подрастающего поколения, трудовых коллективов и ветеранов.

«Настоящий праздник для всех жителей». Как в Ляховичах отметили день освобождения города?-7

Мероприятие завершилось возложением цветов к Кургану Славы и торжественным открытием музейного экспоната «Танк Т-72», посвященного 80-летию Западного оперативного командования.

# Великая Отечественная война # общество # Дмитрий Бекрень # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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