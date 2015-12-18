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Наследник британского трона принц Джордж пойдет в обычный детский сад

18 декабря 2015 17:16
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Новости Великобритании. Принц Уильям и Кейт Миддлтон в январе отдадут своего сына Джорджа в детский сад. Об этом стало известно из заявления учреждения образования.

Наследник британского трона принц Джордж пойдет в обычный детский сад-1

Westacre Montessori School, воспитанником которого принц станет уже через месяц, находится в местечке East Walton, расположенном в двадцати минутах езды от резиденции королевской семьи.

Официальное заявление администрации Westacre Montessori School:
Мы с нетерпением ждем момента, когда мы сможем поприветствовать принца Джорджа в нашем детском саду, где он получит тот особый опыт, который получают все наши дети.

Наследник британского трона принц Джордж пойдет в обычный детский сад-4


Рождественское фото принца Джорджа, принцессы Шарлотты и их родителей

Как отмечает британская пресса, Джордж – первый в истории британской королевской семьи принц, который в столь раннем возрасте пойдет в детский сад. Его родители в различных интервью не раз отмечали, что хотят предоставить своим детям все условия для того, чтобы они чувствовали себя ни в коем случае ни звездными детьми.

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Наследник британского трона принц Джордж пойдет в обычный детский сад-7

Обучение в Westacre Montessori School ведется по методу итальянского педагога Марии Монтессори, который предполагает индивидуальное развитие каждого ребенка в классах, состоящих из детей разных возрастов. Кроме того, в учреждениях, работающих по этой методике, исключена система оценок.

В Великобритании около 600 школ следуют практическому опыту Монтессори.

Основа  метода Монтессори – отношение к ребенку как к уникальной, свободной, неповторимой личности. Индивидуальный поход предполагает, что малыш сам выбирает дидактический материал и продолжительность занятий, развивается в собственном ритме. «Помоги мне сделать это самому» – так звучит основной девиз методики. Больше подробностей и комментарии специалистов здесь.
 

# общество # Фотофакт # Королевская семья # Принц Уильям и Кейт Миддлтон

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