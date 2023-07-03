Насколько популярны сейчас военные специальности и почему добавилась IT-рота? Рассказал Андрей Богодель

Екатерина Забенько, ведущая информационных программм ЗАО «Столичное телевидение»:

К разговору присоединяется Андрей Петрович Богодель, начальник отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси. Очень приятно видеть военных в такой праздник, да еще и в парадной форме. С Днем Независимости! Как вы оцениваете работу военно-патриотических клубов?

Андрей Богодель, начальник факультета по учебной и научной работе – начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:

Сегодня, если посмотреть, военно-патриотические клубы и классы становятся очень популярны. Встречаясь с руководителями данных организаций, они говорят, что мы иногда даже не успеваем шить форму – настолько сегодня популярно данное направление. Почему сегодня так возникает? Во-первых, у молодежи появляется осознание, что есть какая-то ответственность за судьбу своей родины. Во-вторых, немаловажно сказать, что поднимается престиж военной службы в целом. Екатерина Забенько:

Сколько идут в Военную Академию поступать! Андрей Богодель:

Конечно! Военная академия Республики Беларусь в системе военного образования занимает самую главную роль. Это альма-матер всего и вся. Это основа белорусской военной школы.

Екатерина Забенько:

Вы, наверное, видите, когда ребята пришли из военно-патриотического клуба в Военную академию, когда нет начальной подготовки. Чувствуется разница? Андрей Богодель:

Конечно, она чувствуется. Ребята там более заряженные, подготовленные. У них горят глаза, у них есть стремление. Они понимают, что их ждет и к чему они стремятся. Что с военно-патриотических клубов, что с суворовских училищ, конечно, девочки и мальчишки приходят более подготовленные. Екатерина Забенько:

Это, наверное, тенденция последнего времени, в последние годы так и происходит.

Андрей Богодель:

Безусловно, несмотря на то, что ученые говорят, что у нас была демографическая яма, якобы конкурсы должны упасть, а конкурс был стабилен, и в этом году, думаем, мы нарастим еще по многим специальностям. Екатерина Забенько:

Кстати, количество специальностей увеличивается. Появилась IT-рота. Насколько она популярна и почему туда идет столько девушек? Андрей Богодель:

Во-первых, в Военной академии Республики Беларусь на 7 факультетах 35 специальностей и различных профилизаций. Если мы говорим, что существует IT-рота, а это обособленное подразделение. Это формирование, которое состоит из солдат-срочников. Мы их набираем после специального собеседования. Те, которые имеют высшее образование, которые работали в этом направлении, которые способны осваивать и помогать нам в создании нового программного обеспечения, в совершенствовании учебно-материальной базы. Конечно, там в основном ребята, но уже имеются и контрактники-девушки.