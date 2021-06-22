Насколько Geely белорусская машина? Рассказывает директор «БЕЛДЖИ»

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Работаем сейчас практически с полной загрузкой. Мощность завода – 120 машин в смену. Плановое задание сегодня – 120 машин на смену. Мы работаем на уровне производственных мощностей.

Ольга Коршун:

Смотришь на завод – китайский конструктор. Насколько роботизировано производство?

Геннадий Свидерский:

Сейчас мы находимся в сварочном цеху. Мы производим 120 кузовов в смену за 8 часов, а работает здесь всего 100 человек вместе с начальником цеха, технологами, контролерами. Поэтому мы сейчас видим линию 27 роботов, которые сваривают кузов по программе. Им не нужны перерывы, не нужно даже освещение. Они работают по программе, причем мы выпускаем три модели, они перестраиваются в течение суток на свою модель. То есть они знают, какая модель сейчас идет, они знают (потом, уже в цехе окраски), какого цвета она будет. А в цехе сборки знают: будет она с полным приводом или будет переднеприводная. Так что все автоматизировано.

Ольга Коршун:

Скоро и люди не понадобятся такими темпами.