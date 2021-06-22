Насколько Geely белорусская машина? Рассказывает директор «БЕЛДЖИ»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ», рассказал, насколько Geely белорусская машина.
Ольга Коршун, ведущая:
С какой загрузкой сейчас работает завод?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ», рассказал, насколько Geely белорусская машина.
Ольга Коршун, ведущая:
С какой загрузкой сейчас работает завод?
Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Работаем сейчас практически с полной загрузкой. Мощность завода – 120 машин в смену. Плановое задание сегодня – 120 машин на смену. Мы работаем на уровне производственных мощностей.
Ольга Коршун:
Смотришь на завод – китайский конструктор. Насколько роботизировано производство?
Геннадий Свидерский:
Сейчас мы находимся в сварочном цеху. Мы производим 120 кузовов в смену за 8 часов, а работает здесь всего 100 человек вместе с начальником цеха, технологами, контролерами. Поэтому мы сейчас видим линию 27 роботов, которые сваривают кузов по программе. Им не нужны перерывы, не нужно даже освещение. Они работают по программе, причем мы выпускаем три модели, они перестраиваются в течение суток на свою модель. То есть они знают, какая модель сейчас идет, они знают (потом, уже в цехе окраски), какого цвета она будет. А в цехе сборки знают: будет она с полным приводом или будет переднеприводная. Так что все автоматизировано.
Ольга Коршун:
Скоро и люди не понадобятся такими темпами.
Геннадий Свидерский:
Люди будут нужны для этих роботов.
Ольга Коршун:
А насколько машина наша? Что в ней белорусского, а что импортного?
Геннадий Свидерский:
Я должен сказать, что вопросами локализации мы занимаемся постоянно. Завод «Белшина» является единственным поставщиком шинной продукции для нашего завода. Мы применяем аккумуляторы отечественного производства. У нас есть в Борисове завод по производству сидений, завод по производству двигателей и радиаторов. Двигатель, который вы видите на этой машине, как раз собран в Борисове. Идут работы по локализации стекол на машину. Шумоизоляция. Для нас локализация – это применение комплектующих Союзного государства (Россия, Беларусь), поэтому в нашей машине систему навигации производит предприятие «Сантэл». Спутниковая навигация в машине российская. Если брать по уровню Atlas (самой продаваемой машины), то 50 % комплектующих мы производим либо у себя в стране, либо получаем из Российской Федерации.
Ольга Коршун:
Вы планировали построить завод по сборке двигателей.
Геннадий Свидерский:
Да, если бы не пандемия. Уже были планы, разработан бизнес-план по строительству моторного завода в нашем парке «Великий камень». Я думаю, что когда ситуация стабилизируется, то этим планам удастся сбыться.
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