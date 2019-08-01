Нашли икону, увидели в небе крест, прозрел слепой. Святой источник находится в Миорском районе

Этот благодатный островок на Миорщине стал родным для семьи Шиленок. Окунаются с верой уже 8 лет, обновляют мысли и получают заряд бодрости.

Ирина Шиленок, местный житель:

Сразу переживали за детей, что заболеют, но никогда у нас такого случая не было.

Святой источник находится посреди леса. Издавна сюда приходили в трудные минуты. Легенд много: нашли икону, увидели в небе крест, прозрел слепой. Одним словом, на кринице всегда происходили чудеса. Первоначально родник был освящён католическим приходом в честь Святого Яна. Сейчас он православный и носит имя Иоанна Крестителя. Ирина Семченок, местный житель:

От болезней помогает, от простуды.

Сергей Тимошенков, турист:

Приезжаем одни, чтобы было, как можно меньше людей. Александр Хайновский, научный сотрудник ГУК «Глубокский историко-этнографический музей»:

Считается наиболее целебная вода из этого источника 7 июля, на день Святого Яна, наверное, сотни верующих людей, совершив молебен в церкви в Черневичах, отправляются крестным ходом к этому месту.

Еще одно место притяжения находится на реке Вята близ деревни Прудники. В выходные посмотреть на экзотику съезжаются десятки туристов. Заходят в гости и пограничники. До Латвии здесь рукой подать.

Миорский водопад засветился во многих Instagram белорусов и латышей. И хоть это не чудо природы, как Ниагара, зато наше и сделано руками человека. Валерий Блажевич, местный житель:

В конце 1880 годов Пан Лопатинский подарил своему зятю вот это место, выкупил землю и построил здесь бумажную фабрику, а уже в конце 40-ых – начале 50-ых поставили генератор и сделали электростанцию, где ток подавался исключительно на район Миоры.

Пожар не сохранил электростанцию, зато оставил Миорщине это чудо. Высота всего 2 метра, зато виды незабываемые! Но будьте осторожны: камни скользкие и острые.

Экскурсию завершим на полуострове в деревне Милашово. В 1862 году в живописном местечке появилась часовня-усыпальница рода Милошей. Именно здесь хоронили предков известного дипломата Оскара Милоша и его племянника, польского поэта Чеслава Милоша. Михаил Саутя, местный житель:

Сделали подвалы и погребальные ниши. Дети там лазили, разбивали, вытягивали. Но потом когда стали восстанавливать костел, собрали останки обратно туда на место и все заложили, замуровали.