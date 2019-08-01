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Нашли икону, увидели в небе крест, прозрел слепой. Святой источник находится в Миорском районе

01 августа 2019 09:08
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Этот благодатный островок на Миорщине стал родным для семьи Шиленок. Окунаются с верой уже 8 лет, обновляют мысли и получают заряд бодрости.

Нашли икону, увидели в небе крест, прозрел слепой. Святой источник находится в Миорском районе-1

Ирина Шиленок, местный житель:
Сразу переживали за детей, что заболеют, но никогда у нас такого случая не было.

Нашли икону, увидели в небе крест, прозрел слепой. Святой источник находится в Миорском районе-4

Святой источник находится посреди леса. Издавна сюда приходили в трудные минуты. Легенд много: нашли икону, увидели в небе крест, прозрел слепой. Одним словом, на кринице всегда происходили чудеса. Первоначально родник был освящён католическим приходом в честь Святого Яна. Сейчас он православный и носит имя Иоанна Крестителя.

Ирина Семченок, местный житель:
От болезней помогает, от простуды.

Нашли икону, увидели в небе крест, прозрел слепой. Святой источник находится в Миорском районе-7

Сергей Тимошенков, турист:
Приезжаем одни, чтобы было, как можно меньше людей.

Александр Хайновский, научный сотрудник ГУК «Глубокский историко-этнографический музей»:
Считается наиболее целебная вода из этого источника 7 июля, на день Святого Яна, наверное, сотни верующих людей, совершив молебен в церкви в Черневичах, отправляются крестным ходом к этому месту.

Нашли икону, увидели в небе крест, прозрел слепой. Святой источник находится в Миорском районе-10

Еще одно место притяжения находится на реке Вята близ деревни Прудники. В выходные посмотреть на экзотику съезжаются десятки туристов. Заходят в гости и пограничники. До Латвии здесь рукой подать.

Нашли икону, увидели в небе крест, прозрел слепой. Святой источник находится в Миорском районе-13

Миорский водопад засветился во многих Instagram белорусов и латышей. И хоть это не чудо природы, как Ниагара, зато наше и сделано руками человека.

Валерий Блажевич, местный житель:
В конце 1880 годов Пан Лопатинский подарил своему зятю вот это место, выкупил землю и построил здесь бумажную фабрику, а уже в конце 40-ых начале 50-ых поставили генератор и сделали электростанцию, где ток подавался исключительно на район Миоры.

Нашли икону, увидели в небе крест, прозрел слепой. Святой источник находится в Миорском районе-16

Пожар не сохранил электростанцию, зато оставил Миорщине это чудо. Высота всего 2 метра, зато виды незабываемые! Но будьте осторожны: камни скользкие и острые.

Нашли икону, увидели в небе крест, прозрел слепой. Святой источник находится в Миорском районе-19

Экскурсию завершим на полуострове в деревне Милашово. В 1862 году в живописном местечке появилась часовня-усыпальница рода Милошей. Именно здесь хоронили предков известного дипломата Оскара Милоша и его племянника, польского поэта Чеслава Милоша.

Михаил Саутя, местный житель:
Сделали подвалы и погребальные ниши. Дети там лазили, разбивали, вытягивали. Но потом когда стали восстанавливать костел, собрали останки обратно туда на место и все заложили, замуровали.

Нашли икону, увидели в небе крест, прозрел слепой. Святой источник находится в Миорском районе-22

В советское время «старый костел», как называли его местные, превратили в склад. Но в 90-ые святыню возродили и сейчас она открыта для каждого. Но, главное богатство Миор, конечно, Ельня!

# Год малой родины # общество # Ирина Шиленок # Ирина Семченок # Сергей Тимошенков # Александр Хайновский # Валерий Блажевич # Михаил Саутя # Фотофакт # Белорусские традиции

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