«Каждый – на 265 мест». Два детских сада появятся на территории ЖК «Маяк Минска»
Новости Беларуси. Решить недетскую проблему. В столице в 2019 году продолжат программу строительства детских садов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Существующие учреждения, особенно в новых микрорайонах, переполнены.
Три новых дошкольных учреждения появятся в Первомайском районе. За последние годы в районе построено много жилья, соответственно возросло и количество молодых семей с детьми.
Два новых учреждения для малышей разместят на территории жилого комплекса «Маяк Минска», еще одно появится на улице Фогеля.
Василий Косовец, заместитель главы Администрации Первомайского района:
На объекте, который строится в «Маяке-Минска», работы ведутся с апреля. По второму детскому саду – к работам приступили буквально на днях.
Каждый – на 265 мест. Один их них будет с бассейном, второй будет без бассейна ввиду того, что очень маленький земельный участок между школой № 61 и строящимся объектом.
Проблема с переполненностью детских садов есть и в Ленинском районе. Сейчас новый садик на 230 мест строится в микрорайоне Лошица-9, а в 2020 году к возведению нового здания приступят в Лошице-8.1.
Также в скором времени в столице разработают проекты по строительству еще пяти детских садов: в Масюковщине-6, Каменной Горке-3 и 5, в границах улиц Скрипникова – Одинцова – Лобанка и Шаранговича – Рафиева.