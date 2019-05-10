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«Каждый – на 265 мест». Два детских сада появятся на территории ЖК «Маяк Минска»

10 мая 2019 19:17
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Новости Беларуси. Решить недетскую проблему. В столице в 2019 году продолжат программу строительства детских садов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Существующие учреждения, особенно в новых микрорайонах, переполнены. 

Три новых дошкольных учреждения появятся в Первомайском районе. За последние годы в районе построено много жилья, соответственно возросло и количество молодых семей с детьми.

Два новых учреждения для малышей разместят на территории жилого комплекса «Маяк Минска», еще одно появится на улице Фогеля.

«Каждый – на 265 мест». Два детских сада появятся на территории ЖК «Маяк Минска» -1

«Каждый – на 265 мест». Два детских сада появятся на территории ЖК «Маяк Минска» -3

Василий Косовец, заместитель главы Администрации Первомайского района:
На объекте, который строится в «Маяке-Минска», работы ведутся с апреля. По второму детскому саду – к работам приступили буквально на днях.

Каждый – на 265 мест. Один их них будет с бассейном, второй будет без бассейна ввиду того, что очень маленький земельный участок между школой № 61 и строящимся объектом.

«Каждый – на 265 мест». Два детских сада появятся на территории ЖК «Маяк Минска» -6

«Каждый – на 265 мест». Два детских сада появятся на территории ЖК «Маяк Минска» -8

Проблема с переполненностью детских садов есть и в Ленинском районе. Сейчас новый садик на 230 мест строится в микрорайоне Лошица-9, а в 2020 году к возведению нового здания приступят в Лошице-8.1.

Также в скором времени в столице разработают проекты по строительству еще пяти детских садов: в Масюковщине-6, Каменной Горке-3 и 5, в границах улиц Скрипникова – Одинцова – Лобанка и Шаранговича – Рафиева.

«Каждый – на 265 мест». Два детских сада появятся на территории ЖК «Маяк Минска» -11

«Каждый – на 265 мест». Два детских сада появятся на территории ЖК «Маяк Минска» -13

# Детские сады в Минске # общество # Василий Косовец # Фотофакт

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