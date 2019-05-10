«Каждый – на 265 мест». Два детских сада появятся на территории ЖК «Маяк Минска»

Новости Беларуси. Решить недетскую проблему. В столице в 2019 году продолжат программу строительства детских садов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Существующие учреждения, особенно в новых микрорайонах, переполнены.

Три новых дошкольных учреждения появятся в Первомайском районе. За последние годы в районе построено много жилья, соответственно возросло и количество молодых семей с детьми.

Два новых учреждения для малышей разместят на территории жилого комплекса «Маяк Минска», еще одно появится на улице Фогеля.