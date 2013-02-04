Нарушителей правил пользования жилыми помещениями публично осудили в Минске

Новости Беларуси. За перекур в подъезде – штраф. Нарушителей правил пользования жилыми помещениями публично осудили в столице. В Минске ежемесячно фиксируются десятки случаев, когда жильцы шумят в позднее время, курят на лестничных клетках, разводят в квартирах антисанитарию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Однако, говорят правоохранители, на таких соседей можно найти управу.

Светлана Любецкая, председатель суда Московского района:

Сегодня актуальна тема нашего законопослушного образа жизни как никогда, поскольку мы все живем в обществе, мы вправе рассчитывать на то отношение, как свое, так и окружающих лиц, чтобы нам было комфортно и удобно жить.

На сегодняшний день тема эта выбрана неслучайно, поскольку правила пользования жилыми помещениями – это условия нашей жизни.