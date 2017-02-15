Напоминание о том, что не должно повториться: в Беларуси почтили память афганцев

Новости Беларуси. В Беларуси 15 февраля День памяти воинов-интернационалистов. 28 лет назад в этот день закончился вывод советских войск из Афганистана. По традиции, сегодня по всей Беларуси проходят митинги и возложения цветов к памятникам, встречи с ветеранами и родственниками погибших.

На острове Мужества и Скорби в Минске, чтобы почтить память погибших товарищей, собрались бывшие участники боевых действий.

День вывода войск стал памятной датой для всех, кто участвовал в боевых действиях, потерял на войне родных и близких людей. Для будущих поколений такие уроки истории – это, прежде всего, напоминание о том, что не должно повториться.

Учащиеся школ, военнослужащие 15 февраля также присоединились к мероприятиям в память о подвиге советских солдат.

Церемония возложения прошла на Чижовском кладбище, где собравшиеся почтили память летчиков 50 смешанного авиаполка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Базанов, ветеран войны в Афганистане:

С тез пор, как я вышел из Афганистана, каждый год мы здесь с ребятами. Приходят те, кто участвовал и те, кто им дорог. Внуки приходят, дети.

Владимир Бульбах, ветеран войны в Афганистане:

Такое не забывается никогда. Очень важно сегодня держать порох сухим, повышать военное мастерство. Мне очень приятно, что наше поколение, то, которое сейчас служит, делает это достойно. Имеют хорошие самолеты, хорошие задачи, куют, оттачивают мастерство.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В День памяти воинов-интернационалистов примите слова искренней благодарности за доблесть, стойкость и мужество, проявленные вами в горячих точках планеты. Мы помним поименно и скорбим о сыновьях Беларуси, которые ценой собственной жизни подтвердили верность присяге и воинскому долгу, склоняем головы перед их родителями, вдовами и детьми.