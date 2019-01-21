Два белорусских курорта признаны лучшими в СНГ для зимнего отдыха

Новости Беларуси. Два белорусских курорта признаны лучшими в СНГ для отдыха зимой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Два белорусских курорта признаны лучшими в СНГ для отдыха зимой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На ряду с горнолыжными комплексами Казахстана, Азербайджана, Армении и Кыргызстана, белорусские Силичи и Логойск возглавили пятёрку наиболее привлекательных для туристов.
Такой рейтинг был составлен на основе интернет-опроса, который приурочили ко Всемирному дню снега. Так называемому дню зимних видов спорта, который отметили накануне.