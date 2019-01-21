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Два белорусских курорта признаны лучшими в СНГ для зимнего отдыха

21 января 2019 07:09
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Новости Беларуси. Два белорусских курорта признаны лучшими в СНГ для отдыха зимой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Два белорусских курорта признаны лучшими в СНГ для зимнего отдыха-1

На ряду с горнолыжными комплексами Казахстана, Азербайджана, Армении и Кыргызстана, белорусские Силичи и Логойск возглавили пятёрку наиболее привлекательных для туристов.

Два белорусских курорта признаны лучшими в СНГ для зимнего отдыха-4

Такой рейтинг был составлен на основе интернет-опроса, который приурочили ко Всемирному дню снега. Так называемому дню зимних видов спорта, который отметили накануне.

# Туризм # общество # Фотофакт

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