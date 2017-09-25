Нанимателей могут обязать продлевать контракт с добросовестными сотрудниками

Новости Беларуси. Или переводить их на бессрочный трудовой договор с сохранением всех соцгарантий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С такой инициативой выступила Федерация профсоюзов Беларуси.

Это позволит защитить права работников на законодательном уровне. Другие предложения организации касаются условий труда, производственной дисциплины, вопросов занятости и заработной платы, а также социально ответственной реструктуризации предприятий.