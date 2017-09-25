Нанимателей могут обязать продлевать контракт с добросовестными сотрудниками

Новости Беларуси. Или переводить их на бессрочный трудовой договор с сохранением всех соцгарантий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С такой инициативой выступила Федерация профсоюзов Беларуси.
Это позволит защитить права работников на законодательном уровне. Другие предложения организации касаются условий труда, производственной дисциплины, вопросов занятости и заработной платы, а также социально ответственной реструктуризации предприятий.
Михаил Орда, председатель федерации профсоюзов Беларуси:
По конктрактной системе мы говорим о том, что если сегодня человек работает без замечаний, если к человеку нет никаких претензий, если он выполняет свои трудовые обязательства хорошо, с ним сегодня надо продлевать контракт на максимальный срок. Мы говорим о том, что сегодня те, кто работает на контракте, требуют дополнительных мер законодательной защиты.
Добавим: предложение будет рассмотрено в Парламенте в ходе осенней сессии.
Перед депутатами стоит задача усовершенствовать Трудовой кодекс. Планируется, что изменения внесут в более чем 100 статей документа.