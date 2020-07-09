«Наниматель обязан возместить расходы по прохождению медосмотра». Какие ещё изменения появились в законе об охране труда

28 июня вступил в силу обновленный закон об охране труда, теперь представители организаций будут обеспечивать безопасность на производстве по новым правилам. Меньше проверок, больше рекомендаций – такое новшество системы: минимизировать вмешательство государственных органов в экономическую деятельность субъектов хозяйствования, а проверки сократят за счет увеличения профилактических мер.

Ирина Каменецкая, заместитель начальника управления охраны и государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Еще одна норма, которая включена в закон с учетом сложившейся правоприменительной практики, касается мобильных групп, создаваемых местными исполнительными и распорядительными органами для оказания практической и методической помощи, профилактики производственного травматизма, оперативного выявления и устранения нарушений, требований безопасности организациям, расположенным на подведомственной территории. На сегодняшний день мобильные группы являются важным элементом организации работы местных органов власти по вопросам охраны труда на подведомственной территории. В республике создано 159 мобильных групп.

Так, из законодательства исчезли понятия как межотраслевые и отраслевые правила, теперь они будут общими. За нанимателем закрепилась обязанность предоставлять по запросу соответствующую информацию и документы, ведение которых предусматривает законодательство об охране труда, либо же сообщать об их отсутствии. Также новшества коснулись и правил прохождения медицинских осмотров. Ирина Каменецкая:

Для обеспечения трудовой дисциплины и предотвращение производственного травматизма имеют место медицинские осмотры и освидетельствование работников перед началом работы на предмет нахождения их в алкогольном, токсическом либо наркотическом опьянении. В целях защиты прав граждан, которые при приеме на работу должны проходить медицинский осмотр, законом закреплена норма, согласно которой наниматель обязан возместить расходы по прохождению предварительного медицинского осмотра лицу, принимаемому на работу, после трудоустройства.

Еще одна закрепленная в интересах работников мера – возможность досудебного рассмотрения разногласий по вопросам расследования несчастных случаев на производстве. До настоящего времени спор, который возникал между работником и нанимателем, мог рассматриваться только в суде, теперь же можно обратиться напрямую за разбирательством в Департамент государственной инспекции труда, так многие вопросы можно решить в досудебном порядке. Между тем, в одном из столичных предприятий уже успели обкатать обновленные поправки. Василий Сакач, заместитель технического директора по охране труда, окружающей среды и промышленной безопасности ОАО «Минский тракторный завод»:

Норма, которая установилась у нас, на тракторном заводе, уже практически, наверное, с советских времен, и это просто государство сегодня ее утвердило, но на уровне закона. В законе об охране труда также предусмотрена такая норма, как предсменный медосмотр. Тут расширение списка профессий, по которому организация, наниматель имеют право проводить медосмотр, это не только водители, это не столько, как кладовщики, мы можем этот список расширить до любого, как посчитаем нужным.

Минский тракторный завод – одно из самых крупных предприятий не только в столице, но и в республике. На производстве трудятся более 15 тысяч человек, а главное в их работе – безопасность. Новшество в законодательстве для них не стало новинкой в организации труда. Нынешних требований тракторный завод придерживался еще задолго до обновленного закона. Василий Сакач:

Если есть обращения граждан или каких-то юридических лиц, вправе проверяющая организация запросить в письменном виде необходимые какие-то документы, не надо отвлекать работников.