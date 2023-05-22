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«Нам выпала уникальная возможность». Для школьников из Гродно начали устраивать экскурсии на ГЭС

22 мая 2023 07:13
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Новости Беларуси. Расширить кругозор, а может даже определиться с выбором будущей профессии. Для гродненских школьников начали организовывать экскурсии на гидроэлектростанцию на Немане, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Нам выпала уникальная возможность». Для школьников из Гродно начали устраивать экскурсии на ГЭС-1

Такой формат предприятие «Гродноэнерго» опробует впервые. Первопроходцами стали 10-классники третьей гимназии. Они смогли оценить ГЭС не только снаружи, но и внутри. Молодым людям рассказали, что эта станция была построена первой в Беларуси и положила начало «зеленой» энергетике в стране. Гимназисты интересовались работой объекта, задавали много вопросов: от расходного режима реки и прохождения рыбы через плотину до зарплат энергетиков и условий их труда.  

«Нам выпала уникальная возможность». Для школьников из Гродно начали устраивать экскурсии на ГЭС-4

Александр Пелейко, учащийся гимназии № 3 Гродно: 
Для меня как для ученика физико-математического профиля было интересно и познавательно побывать на данной экскурсии. Так как я еще не определился с выбором будущей профессии, я решил добавить в список возможных сферу энергетики. 

«Нам выпала уникальная возможность». Для школьников из Гродно начали устраивать экскурсии на ГЭС-7

Александр Вашкевич, учащийся гимназии № 3 Гродно: 
Сегодня нам выпала уникальная возможность увидеть своими глазами, как работает и устроена энергосистема изнутри. Я считаю, что экскурсии такого плана помогают обратить внимание молодежи на эту сферу. И хочу выразить огромную благодарность организаторам. 

«Нам выпала уникальная возможность». Для школьников из Гродно начали устраивать экскурсии на ГЭС-10

Виктор Жук, генеральный директор предприятия «Гродноэнерго»: 
Будущее всегда связано с теми молодыми людьми, которые сегодня являются школьниками, завтра – студентами, а послезавтра работниками любой отрасли. У нас создан молодежный совет «Гродноэнерго», который ведет работу с молодыми людьми. 

«Нам выпала уникальная возможность». Для школьников из Гродно начали устраивать экскурсии на ГЭС-13

Это не разовая акция – экскурсии для школьников намерены проводить постоянно, причем во всех районах, где представлена гродненская энергосистема. Организаторы уверены, что таким образом смогут вовлечь детей в серьезные профессии, которые приносят пользу стране, обществу и экологии.  

# ГЭС в Беларуси # общество # Виктор Жук # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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