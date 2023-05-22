«Нам выпала уникальная возможность». Для школьников из Гродно начали устраивать экскурсии на ГЭС

Новости Беларуси. Расширить кругозор, а может даже определиться с выбором будущей профессии. Для гродненских школьников начали организовывать экскурсии на гидроэлектростанцию на Немане, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой формат предприятие «Гродноэнерго» опробует впервые. Первопроходцами стали 10-классники третьей гимназии. Они смогли оценить ГЭС не только снаружи, но и внутри. Молодым людям рассказали, что эта станция была построена первой в Беларуси и положила начало «зеленой» энергетике в стране. Гимназисты интересовались работой объекта, задавали много вопросов: от расходного режима реки и прохождения рыбы через плотину до зарплат энергетиков и условий их труда.

Александр Пелейко, учащийся гимназии № 3 Гродно:

Для меня как для ученика физико-математического профиля было интересно и познавательно побывать на данной экскурсии. Так как я еще не определился с выбором будущей профессии, я решил добавить в список возможных сферу энергетики.

Александр Вашкевич, учащийся гимназии № 3 Гродно:

Сегодня нам выпала уникальная возможность увидеть своими глазами, как работает и устроена энергосистема изнутри. Я считаю, что экскурсии такого плана помогают обратить внимание молодежи на эту сферу. И хочу выразить огромную благодарность организаторам.

Виктор Жук, генеральный директор предприятия «Гродноэнерго»:

Будущее всегда связано с теми молодыми людьми, которые сегодня являются школьниками, завтра – студентами, а послезавтра – работниками любой отрасли. У нас создан молодежный совет «Гродноэнерго», который ведет работу с молодыми людьми.