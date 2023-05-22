«Мы рады этой обратной связи». Рахманов об обсуждении Концепции нацбезопасности с активистами ФПБ

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается обсуждение обновленной Концепции национальной безопасности, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ. Дискуссионная площадка прошла в рамках обучающих курсов для активистов профсоюзов. Об изменениях в документе молодежи рассказал заместитель госсекретаря Совбеза Александр Рахманов.

Отдельный акцент в новой Концепции на сохранении и укреплении традиционных ценностей. Впервые к национальным интересам отнесены поддержка семей с детьми и стабилизация численности населения. Особое внимание – поддержанию достойного уровня зарплат и минимизации безработицы. Профактивистов такие изменения в социальной и демографической сферах заинтересовали.

Елизавета Бутько, участница дискуссионной площадки: Благодаря данному мероприятию мы узнаем точные факты: что происходит на территории нашего государства, какая происходит работа, что делают, чтобы мы находились и чувствовали себя в полной безопасности.

Александр Рахманов, заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси:

Мы очень рады этой обратной связи. Все предложения мы соберем, аккумулируем в Государственном секретариате Совета безопасности, и они будут использованы для доработки проектной редакции Концепции национальной безопасности, после чего она будет вынесена для решения вопроса о ее утверждении на Всебелорусское народное собрание.

Широкое обсуждение обновленной Концепции – поручение главы государства. В различных форматах организовано уже около 30 таких встреч.