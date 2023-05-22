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«Мы рады этой обратной связи». Рахманов об обсуждении Концепции нацбезопасности с активистами ФПБ

22 мая 2023 06:50
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается обсуждение обновленной Концепции национальной безопасности, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ. Дискуссионная площадка прошла в рамках обучающих курсов для активистов профсоюзов. Об изменениях в документе молодежи рассказал заместитель госсекретаря Совбеза Александр Рахманов.  

«Мы рады этой обратной связи». Рахманов об обсуждении Концепции нацбезопасности с активистами ФПБ-1

Отдельный акцент в новой Концепции на сохранении и укреплении традиционных ценностей. Впервые к национальным интересам отнесены поддержка семей с детьми и стабилизация численности населения. Особое внимание – поддержанию достойного уровня зарплат и минимизации безработицы. Профактивистов такие изменения в социальной и демографической сферах заинтересовали. 

«Мы рады этой обратной связи». Рахманов об обсуждении Концепции нацбезопасности с активистами ФПБ-4

Елизавета Бутько, участница дискуссионной площадки: 
Благодаря данному мероприятию мы узнаем точные факты: что происходит на территории нашего государства, какая происходит работа, что делают, чтобы мы находились и чувствовали себя в полной безопасности. 

«Мы рады этой обратной связи». Рахманов об обсуждении Концепции нацбезопасности с активистами ФПБ-7

Александр Рахманов, заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси: 
Мы очень рады этой обратной связи. Все предложения мы соберем, аккумулируем в Государственном секретариате Совета безопасности, и они будут использованы для доработки проектной редакции Концепции национальной безопасности, после чего она будет вынесена для решения вопроса о ее утверждении на Всебелорусское народное собрание. 

Широкое обсуждение обновленной Концепции – поручение главы государства. В различных форматах организовано уже около 30 таких встреч.  

# Национальная безопасность # общество # Александр Рахманов # Фотофакт

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