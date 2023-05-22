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В Вооружённых Силах Беларуси начинается подготовка бойцов срочной службы

22 мая 2023 06:30
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Новости Беларуси. К интенсивному процессу боевой подготовки приступают пополнившие армейские части нашей страны молодые бойцы срочной службы, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ. В выходные они приняли присягу на верность Родине, слова которой особенные в нынешних условиях, когда ситуация вокруг границ складывается непростая.  

В Вооружённых Силах Беларуси начинается подготовка бойцов срочной службы-1

Но на ее фоне в стране обеспечены мир, стабильность, спокойствие и согласие. Как подчеркивал Президент, сейчас от людей нужно только одно: чтобы каждый на своем месте делал то, что должен – качественно выполнял работу.  

В Вооружённых Силах Беларуси начинается подготовка бойцов срочной службы-4

Наша армия мобильна и оснащена самыми современными образцами вооружения и военной техники. А главная ее ценность – люди. Вчерашние мальчишки, беззаботные юноши, которыми они были месяц назад, приняли на себя обязанность самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй. Тысячи молодых людей начинают тяжелую мужскую работу – военную службу. Впереди напряженная учеба, военные маневры, освоение современной техники и вооружений, приобретение военно-учетной специальности.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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