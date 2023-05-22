В Вооружённых Силах Беларуси начинается подготовка бойцов срочной службы

Новости Беларуси. К интенсивному процессу боевой подготовки приступают пополнившие армейские части нашей страны молодые бойцы срочной службы, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ. В выходные они приняли присягу на верность Родине, слова которой особенные в нынешних условиях, когда ситуация вокруг границ складывается непростая.

Но на ее фоне в стране обеспечены мир, стабильность, спокойствие и согласие. Как подчеркивал Президент, сейчас от людей нужно только одно: чтобы каждый на своем месте делал то, что должен – качественно выполнял работу.