В Вооружённых Силах Беларуси начинается подготовка бойцов срочной службы
Новости Беларуси. К интенсивному процессу боевой подготовки приступают пополнившие армейские части нашей страны молодые бойцы срочной службы, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ. В выходные они приняли присягу на верность Родине, слова которой особенные в нынешних условиях, когда ситуация вокруг границ складывается непростая.
Но на ее фоне в стране обеспечены мир, стабильность, спокойствие и согласие. Как подчеркивал Президент, сейчас от людей нужно только одно: чтобы каждый на своем месте делал то, что должен – качественно выполнял работу.
Наша армия мобильна и оснащена самыми современными образцами вооружения и военной техники. А главная ее ценность – люди. Вчерашние мальчишки, беззаботные юноши, которыми они были месяц назад, приняли на себя обязанность самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй. Тысячи молодых людей начинают тяжелую мужскую работу – военную службу. Впереди напряженная учеба, военные маневры, освоение современной техники и вооружений, приобретение военно-учетной специальности.