Нам очень понравилась эта идея: министр МВД о новом почтовом блоке

Новости Беларуси. Новый почтовый блок «100-летие белорусской милиции» вышел в обращение 24 февраля. Гашение марок на первом конверте специальным памятным штемпелем состоялось в Министерстве внутренних дел.

В наборе 2 марки разной формы. Художественной основой одной из них стало изображение здания МВД.

Сергей Попков, министр связи и информатизации Республики Беларусь:

Издание марок – это один из аспектов популяризации нашего государства в мире. Так что надеюсь, что 15 тысяч экземпляров, которые разойдутся по всему миру, еще раз расскажут о нашей стране.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Нам очень понравилась эта идея, и еще больше понравилось ее исполнение. Марка, на которой изображено Министерство внутренних дел, как сказал министр, разлетится по всему миру. У нас появился очередной способ гордиться этим событием, донести его до многих-многих людей. В том числе и тех, кто занимается филателией.

При изготовлении почтовых знаков использована новая технология – термическое тиснение фольгой золотистого цвета.

Тираж составил 15 тысяч экземпляров. Выпуск почтового блока стал подарком к вековому юбилею белорусской милиции. Его отпразднуют уже 4 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.