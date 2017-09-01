Нам есть, чем гордиться: в Кричеве на месте гимназии в аварийном состоянии построили современную школу
Новости Беларуси. Оснащена по всем современным требованиям школа-новостройка в Кричеве. В ее стенах 1 сентября также звучал первый звонок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Школу построили на месте старой гимназии, которую снесли после инцидента с обрушением части конструкций. На реализацию проекта потребовалось два года. Три учебных корпуса, два спортзала, бассейн. В кабинетах установлены интерактивные доски, оборудованы компьютерные классы. Здесь будут получать знания около 1000 учащихся.
Алена Слепнева, ученица 7 класса средней школы № 8 Кричева:
1 сентября – это хороший праздник. Мы можем встретиться со своими друзьями, спросить у них, как они провели свое лето, каникулы. И увидеть своих учителей, классных руководителей.
Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Я вот вручал от имени главы государства учебники каждому ученику и задал вопрос: «Кем вы хотите стать?» Хочу отметить такое разнообразие профессий – от педагогов до МЧС, учителя, школьники, космонавты. И один ученик даже изъявил желание: «Я хочу стать Президентом нашей страны». Это говорит, что мы готовим всесторонних специалистов для нашего общества. Нам есть, чем гордиться.
Уже на следующей неделе в школе откроются секции по волейболу, футболу, баскетболу, метанию ядра, боксу, борьбе. Здесь смогут заниматься спортом не только дети, но и остальные жители райцентра.