Нам есть, чем гордиться: в Кричеве на месте гимназии в аварийном состоянии построили современную школу

Новости Беларуси. Оснащена по всем современным требованиям школа-новостройка в Кричеве. В ее стенах 1 сентября также звучал первый звонок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школу построили на месте старой гимназии, которую снесли после инцидента с обрушением части конструкций. На реализацию проекта потребовалось два года. Три учебных корпуса, два спортзала, бассейн. В кабинетах установлены интерактивные доски, оборудованы компьютерные классы. Здесь будут получать знания около 1000 учащихся.